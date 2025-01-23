Вінісіус: Можливість забити 101 гол за клуб моєї мрії та увійти в історію мадридського Реала робить мене найщасливішою людиною у світі

Бразилець відреагував на успіх в матчі ЛЧ.

У сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал на власному полі розгромив австрійський РБ Зальцбург.

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Вінісіус прокоментував виступ власної команди, написавши допис у Інстаграм.

"Я прийшов у цей клуб ще дитиною. Можливість забити 101 гол за клуб моєї мрії та увійти в історію мадридського Реала робить мене найщасливішою людиною у світі. Дякую всім моїм партнерам по команді за те, що ви допомогли мені досягти цієї неймовірної позначки. Hala Madrid!", — написав Вінісіус Жуніор.

У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях у французького Бреста.