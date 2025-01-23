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-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
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Вінісіус: Можливість забити 101 гол за клуб моєї мрії та увійти в історію мадридського Реала робить мене найщасливішою людиною у світі

23 січня 2025

Вінісіус: Можливість забити 101 гол за клуб моєї мрії та увійти в історію мадридського Реала робить мене найщасливішою людиною у світі

Бразилець відреагував на успіх в матчі ЛЧ.

У сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал на власному полі розгромив австрійський РБ Зальцбург.

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Вінісіус прокоментував виступ власної команди, написавши допис у Інстаграм.
"Я прийшов у цей клуб ще дитиною. Можливість забити 101 гол за клуб моєї мрії та увійти в історію мадридського Реала робить мене найщасливішою людиною у світі. Дякую всім моїм партнерам по команді за те, що ви допомогли мені досягти цієї неймовірної позначки. Hala Madrid!", — написав Вінісіус Жуніор.
У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях у французького Бреста.
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