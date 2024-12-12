Жирона
0
Ліверпуль
1
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
0
Селтік
0
10 грудня
19:45
РБ Лейпциг
2
Астон Вілла
3
10 грудня
22:00
Шахтар
1
Баварія
5
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Інтер
0
10 грудня
22:00
Брест
1
ПСВ
0
10 грудня
22:00
Аталанта
2
Реал Мадрид
3
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
0
ПСЖ
3
10 грудня
22:00
Брюгге
2
Спортінг Лісабон
1
10 грудня
22:00
Атлетіко
3
Слован Братислава
1
11 грудня
19:45
Лілль
3
Штурм
2
11 грудня
19:45
Боруссія Дортмунд
2
Барселона
3
11 грудня
22:00
Штутгарт
5
Янг Бойз
1
11 грудня
22:00
Мілан
2
Црвена Звезда
1
11 грудня
22:00
Феєнорд
4
Спарта Прага
2
11 грудня
22:00
Бенфіка
0
Болонья
0
11 грудня
22:00
Ювентус
2
Манчестер Сіті
0
11 грудня
22:00
Арсенал
3
Монако
0
11 грудня
22:00
Аталанта
-
Штурм
-
21 січня
19:45
Монако
-
Астон Вілла
-
21 січня
19:45
Ліверпуль
-
Лілль
-
21 січня
22:00
Брюгге
-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
Болонья
-
Боруссія Дортмунд
-
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00

Шахін: На ​​рівні Лізі чемпіонів немає місця невимушеним помилкам

12 грудня 2024

Нурі Шахін, Getty Images

Наставник "джмелів" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:3).

"На такому рівні саме найменші помилки мають найбільше значення. У першому таймі нам доводилося глибоко оборонятися. Ми мали проблеми з початком атак, тому під час перерви ми щось змінили, і після цього все було добре

У другому таймі ми провели більше атакуючої гри, хоча Барса двічі вела у рахунку. Але я не хочу казати, що ми провели гарну гру. Нам потрібно навчитися вигравати у таких іграх. Ми могли перемогти Барселону.

На такому рівні немає місця помилок чи втрат концентрації. Нас за це покарали. Ми могли б краще захищатись. Я вважаю, що те, як ми грали попереду, було справді добре", — наводить слова Шахіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Барселона.

Джерело: ФК Боруссія Д

команди
статті на тему:
Марко Бізот, Getty Images 12 грудня 2024 Воротар Бреста Бізот та кривдник Шахтаря Олісе — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Ганс-Дітер Флік, Getty Images 12 грудня 2024 Флік: Перемога в Дортмунді справді особлива
   