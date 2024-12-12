Шахін: На ​​рівні Лізі чемпіонів немає місця невимушеним помилкам

Наставник "джмелів" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:3).

"На такому рівні саме найменші помилки мають найбільше значення. У першому таймі нам доводилося глибоко оборонятися. Ми мали проблеми з початком атак, тому під час перерви ми щось змінили, і після цього все було добре

У другому таймі ми провели більше атакуючої гри, хоча Барса двічі вела у рахунку. Але я не хочу казати, що ми провели гарну гру. Нам потрібно навчитися вигравати у таких іграх. Ми могли перемогти Барселону.

На такому рівні немає місця помилок чи втрат концентрації. Нас за це покарали. Ми могли б краще захищатись. Я вважаю, що те, як ми грали попереду, було справді добре", — наводить слова Шахіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Барселона.