Воротар Бреста Бізот та кривдник Шахтаря Олісе — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Прес-служба УЄФА представила номінантів на нагороду найкращому гравцеві тижня у Лізі чемпіонів за підсумками матчів шостого туру основного етапу.
На нагороду претендують четверо гравців:
- вінгер Арсенала Букайо Сака — дубль та асист у матчі проти Монако (3:0);
- півзахисник Баварії Майкл Олісе — два забиті м'ячі в матчі з донецьким Шахтарем (5:1);
- нападник Антуан Грізманн з Атлетіко — дубль проти Слована (3:1);
- голкіпер Бреста Марко Бізот — чотири сейви у матчі з ПСВ (1:0).
Зазначимо, що технічні спостерігачі УЄФА вперше цього сезону Ліги чемпіонів внесли до числа претендентів воротаря.