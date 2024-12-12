Воротар Бреста Бізот та кривдник Шахтаря Олісе — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Вперше в сезоні на нагороду найкращому гравцю тижня у ЛЧ претендує воротар.

Прес-служба УЄФА представила номінантів на нагороду найкращому гравцеві тижня у Лізі чемпіонів за підсумками матчів шостого туру основного етапу.

На нагороду претендують четверо гравців:

- вінгер Арсенала Букайо Сака — дубль та асист у матчі проти Монако (3:0);

- півзахисник Баварії Майкл Олісе — два забиті м'ячі в матчі з донецьким Шахтарем (5:1);

- нападник Антуан Грізманн з Атлетіко — дубль проти Слована (3:1);

- голкіпер Бреста Марко Бізот — чотири сейви у матчі з ПСВ (1:0).

Зазначимо, що технічні спостерігачі УЄФА вперше цього сезону Ліги чемпіонів внесли до числа претендентів воротаря.