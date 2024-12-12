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Флік: Перемога в Дортмунді справді особлива

12 грудня 2024

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з "джмелями".

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (3:2).

"Я думаю, ми зіграли дуже добре. Це був один із найкращих перших таймів, які ми зіграли — ми чудово володіли м'ячем та залишалися сильними після того, як вони відігралися до 1:1, а потім і 2:2.

Перемога тут справді особлива. Ми знали, що на кону для обох команд багато, але з самого початку було видно, що ми вийшли на поле з чудовим настроєм.

Я дуже радий за Феррана, тому що в нього завжди чудовий настрій, як у Ферміна Лопеса. Він завжди налаштований позитивно, навіть коли він травмований", — наводить слова Фліка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Барселона.

Джерело: ФК Барселона

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