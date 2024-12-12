Жирона
0
Ліверпуль
1
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
0
Селтік
0
10 грудня
19:45
РБ Лейпциг
2
Астон Вілла
3
10 грудня
22:00
Шахтар
1
Баварія
5
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Інтер
0
10 грудня
22:00
Брест
1
ПСВ
0
10 грудня
22:00
Аталанта
2
Реал Мадрид
3
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
0
ПСЖ
3
10 грудня
22:00
Брюгге
2
Спортінг Лісабон
1
10 грудня
22:00
Атлетіко
3
Слован Братислава
1
11 грудня
19:45
Лілль
3
Штурм
2
11 грудня
19:45
Боруссія Дортмунд
2
Барселона
3
11 грудня
22:00
Штутгарт
5
Янг Бойз
1
11 грудня
22:00
Мілан
2
Црвена Звезда
1
11 грудня
22:00
Феєнорд
4
Спарта Прага
2
11 грудня
22:00
Бенфіка
0
Болонья
0
11 грудня
22:00
Ювентус
2
Манчестер Сіті
0
11 грудня
22:00
Арсенал
3
Монако
0
11 грудня
22:00
Аталанта
-
Штурм
-
21 січня
19:45
Монако
-
Астон Вілла
-
21 січня
19:45
Ліверпуль
-
Лілль
-
21 січня
22:00
Брюгге
-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
Болонья
-
Боруссія Дортмунд
-
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00

Артета: Дуже задоволений перемогою та сухим матчем з Монако

12 грудня 2024

Мікель Артета, Getty Images

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з "монегасками".

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Монако (3:0).

"Дуже задоволений перемогою та сухим матчем з огляду на те, що нам довелося змінити кількох гравців. Гравців, які не так багато грали, але вони все одно виступили добре і поставили нас у хорошу позицію.

Сака продовжує нас дивувати, але це те, що він хоче робити. Це якість, якою він володіє, це амбіції, яких він досягає і готується до цього щодня. Тому я не здивований, але робити те, що він робить, дуже важко.

На нас лежить величезна відповідальність. Я не можу бити м'яч, але можу тренувати гравців, можу навчити їх, і іноді їм також доводиться робити крок назад. Це рішення, яке вони повинні прийняти.

Ми намагаємося надати правильну інформацію та правильні інструменти, щоб вони могли зрозуміти захист, розуміти воротаря та багато речей, над якими ми працюємо. І тільки після цього йде майстерність виконання. Це важко зробити у футболі, але вони мають великий талант, щоб це зробити", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – Монако.

Джерело: ФК Арсенал (Лондон)

команди
статті на тему:
Арсенал — Монако, Getty Images 12 грудня 2024 Арсенал — Монако 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024
Марко Бізот, Getty Images 12 грудня 2024 Воротар Бреста Бізот та кривдник Шахтаря Олісе — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Олександр Зінченко, getty images 10 грудня 2024 Зінченко пропустив тренування Арсеналу перед матчем з Монако
   