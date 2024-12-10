Зінченко пропустив тренування Арсеналу перед матчем з Монако

10 грудня 2024

Олександр Зінченко, getty images

Українець продовжує відновлення після травми.

Універсал Арсеналу Олександр Зінченко пропустив відкрите тренування команди напередодні матчу шостого туру загального етапу ЛЧ проти Монако, повідомляє журналіст Сем Дін.

Крім Зінченка також на тренуванні команди були відсутні Габріел, Калафіорі та Тімбер.

Нагадаємо, Олександр не грав проти Фулгема (1:1) в чемпіонаті Англії минулими вихідними.

В цьому сезоні Зінченко зіграв 9 матчів (318 хвилин) і не відзначився результативними діями.

Матч Арсенал — Монако відбудеться завтра, 11 рудня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція буде на Football.ua.

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