Жирона
0
Ліверпуль
1
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
0
Селтік
0
10 грудня
19:45
РБ Лейпциг
2
Астон Вілла
3
10 грудня
22:00
Шахтар
1
Баварія
5
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Інтер
0
10 грудня
22:00
Брест
1
ПСВ
0
10 грудня
22:00
Аталанта
2
Реал Мадрид
3
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
0
ПСЖ
3
10 грудня
22:00
Брюгге
2
Спортінг Лісабон
1
10 грудня
22:00
Атлетіко
3
Слован Братислава
1
11 грудня
19:45
Лілль
3
Штурм
2
11 грудня
19:45
Боруссія Дортмунд
2
Барселона
3
11 грудня
22:00
Штутгарт
5
Янг Бойз
1
11 грудня
22:00
Мілан
2
Црвена Звезда
1
11 грудня
22:00
Феєнорд
4
Спарта Прага
2
11 грудня
22:00
Бенфіка
0
Болонья
0
11 грудня
22:00
Ювентус
2
Манчестер Сіті
0
11 грудня
22:00
Арсенал
3
Монако
0
11 грудня
22:00
Аталанта
-
Штурм
-
21 січня
19:45
Монако
-
Астон Вілла
-
21 січня
19:45
Ліверпуль
-
Лілль
-
21 січня
22:00
Брюгге
-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
Болонья
-
Боруссія Дортмунд
-
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00

Атлетіко — Слован 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

12 грудня 2024

Атлетіко - Слован, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Атлетіко Мадрид впевнено розібрався зі Слованом (3:1).

Команда Дієго Сімеоне вийшла вперед на 16 хвилині завдяки голу Хуліана Альвареса, а потім наприкінці першого тайму Антуан Грізманн подвоїв перевагу мадридців.

Після перерви Словану вдалося відіграти один м'яч завдяки голу з пенальті від Давіда Стрелеца, але за кілька хвилин Грізманн знову забив, оформивши дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Слован у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Атлетіко — Слован 3:1
Голи: Альварес, 16, Грізманн, 42, 57 — Стрелец, 51 (пен).

Атлетіко: Облак — Галан, Лангле, Хіменес, Льоренте — Ліно (Рікельме, 73), Де Пауль, Барріос (Коке, 46), Сімеоне — Альварес (Серлот, 73), Грізманн (Галлагер, 73).

Слован: Такач — Байрич (Вайсс, 84), Кашія, Воет — Медведев (Зуберу, 72), Саввідіс (Мустафич, 84), Куцка, Блекман — Мак (Мецоко, 72), Барсегян (Марчеллі, 35), Стрелец.

команди
статті на тему:
Бенфіка - Болонья, Getty Images 12 грудня 2024 Бенфіка з Трубіним поділила очки з Болоньєю
Мілан — Црвена Звезда, Getty Images 12 грудня 2024 Мілан впорався з Црвеною Звездою
Феєнорд - Спарта Прага, Getty Images 12 грудня 2024 Феєнорд розібрався зі Спартою
   