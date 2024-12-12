Атлетіко — Слован 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Атлетіко Мадрид впевнено розібрався зі Слованом (3:1).

Команда Дієго Сімеоне вийшла вперед на 16 хвилині завдяки голу Хуліана Альвареса, а потім наприкінці першого тайму Антуан Грізманн подвоїв перевагу мадридців.

Після перерви Словану вдалося відіграти один м'яч завдяки голу з пенальті від Давіда Стрелеца, але за кілька хвилин Грізманн знову забив, оформивши дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Слован у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Атлетіко — Слован 3:1

Голи: Альварес, 16, Грізманн, 42, 57 — Стрелец, 51 (пен).

Атлетіко: Облак — Галан, Лангле, Хіменес, Льоренте — Ліно (Рікельме, 73), Де Пауль, Барріос (Коке, 46), Сімеоне — Альварес (Серлот, 73), Грізманн (Галлагер, 73).

Слован: Такач — Байрич (Вайсс, 84), Кашія, Воет — Медведев (Зуберу, 72), Саввідіс (Мустафич, 84), Куцка, Блекман — Мак (Мецоко, 72), Барсегян (Марчеллі, 35), Стрелец.