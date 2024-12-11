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Дубль Грізманна допоміг Атлетіко обіграти Слован

11 грудня 2024

Дубль Грізманна допоміг Атлетіко обіграти Слован

Відбувся черговий матч головного єврокубкового турніру.

У матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко на своєму полі обіграв Слован із рахунком 3:1.
Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли результативним ударом у складі "матрацників" відзначився Хуліан Альварес. Потім наприкінці тайму Антуан Грізманн подвоїв перевагу команди Дієго Сімеоне.
На старті другого тайму Слован зміг відіграти один м'яч зусиллями Давіда Стрелеца, який реалізував пенальті, але через шість хвилин Грізманн оформив дубль та повернув комфортну перевагу "матрацникам".
Після шести турів Атлетіко набрав 12 очок і піднявся на десяте місце в основному етапі Ліги чемпіонів, а у Слована нуль балів та останній рядок.

Атлетіко - Слован 3:1
Голи: Альварес, 16, Грізманн, 42, 57 — Стрелец, 51 (пен).

Атлетіко: Облак — Галан, Лангле, Хіменес, Льоренте — Ліно (Рікельме, 73), Де Пауль, Барріос (Коке, 46), Сімеоне — Альварес (Серлот, 73), Грізманн (Галлагер, 73).

Слован: Такач — Байрич (Вайсс, 84), Кашія, Воет — Медведев (Зуберу, 72), Саввідіс (Мустафич, 84), Куцка, Блекман — Мак (Мецоко, 72), Барсегян (Марчеллі, 35), Стрелец.

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