Бакайоко: У Лізі чемпіонів ти завжди маєш бути готовим

Хавбек нідерландського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Вінгер ПСВ Йоган Бакайоко прокоментував матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Я думаю, що я знову у формі, і я почуваюся добре як морально, так і фізично. Мій рівень дійсно був трохи нижчим на початку сезону, але останнім часом я знову добре граю. Я отримав велику підтримку від персоналу та моїх партнерів по команді і я ніколи не почував себе самотнім.

У Лізі чемпіонів ти завжди маєш бути готовим, тому що це найбільше змагання, в якому ти можеш брати участь", — наводить слова Бакайоко прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСВ – Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада, о 22:00 за Києвом.