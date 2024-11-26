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-
Інтер
-
10 грудня
22:00
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-
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-
10 грудня
22:00
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-
10 грудня
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-
11 грудня
22:00
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-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
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Мілан
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Бакайоко: У Лізі чемпіонів ти завжди маєш бути готовим

26 листопада 2024

Йоган Бакайоко, Getty Images

Хавбек нідерландського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Вінгер ПСВ Йоган Бакайоко прокоментував матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Я думаю, що я знову у формі, і я почуваюся добре як морально, так і фізично. Мій рівень дійсно був трохи нижчим на початку сезону, але останнім часом я знову добре граю. Я отримав велику підтримку від персоналу та моїх партнерів по команді і я ніколи не почував себе самотнім.

У Лізі чемпіонів ти завжди маєш бути готовим, тому що це найбільше змагання, в якому ти можеш брати участь", — наводить слова Бакайоко прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСВ – Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада, о 22:00 за Києвом.

Джерело: ФК ПСВ Ейндговен

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