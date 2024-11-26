ПСВ — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 27.11.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 27 листопада та розпочнеться о 22:00.

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде голландський ПСВ.

Єврокубковий поєдинок пройде на "Стадіоні Філіпс". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича виграла у Янг Бойз, а до цього поступилась Арсеналу (0:1), програла бергамаській Аталанті (0:3) і зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

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До цього ПСВ та Шахтар не перетинались.

ПСВ є беззаперечним лідером чемпіонату Нідерландів, вигравши 12 матчів із 13. Тоді як "гірники" відчувають проблеми в УПЛ. Донеччани йдуть на третьому місці та відстають від лідера на шість очок.

На даний момент ПСВ посідає 24-те місце в турнірній таблиці ЛЧ, Шахтар — 28-ме.

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.