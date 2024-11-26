Матч ПСВ — Шахтар розсудить швейцарська бригада арбітрів

Зустріч Ліги чемпіонів пройде в Ейндховені 27 листопада.

Матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів між нідерландським ПСВ та донецьким Шахтарем обслужить швейцарська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено 38-річного Урса Шнідера, якому допомагатимуть Марко Цюрхер і Беньямін Цюрхер. Резервним рефері призначено Свена Вльфенсбергера.

За систему ВАР відповідатиме Федай Сан та німець Бастіан Данкерт.

Раніше Шнідер не перетинався з "гірниками", але обслуговував матч відбору Ліги конференцій між Ворсклою та АІКом (3:2).

Нагадаємо, матч ПСВ – Шахтар відбудеться у середу, 27 листопада, о 22:00 за Києвом.

Після чотирьох турів Шахтар набрав чотири очки та посідає 29 місце в основному етапі ЛЧ, а у ПСВ п'ять балів та 24 рядок.