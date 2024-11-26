Пушич взяв 27 футболістів на матч Ліги чемпіонів із ПСВ
26 листопада 2024
На чемпіона України чекає п’ятий поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Шахтар прибув до Ейндговена на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ. Загалом поїздка тривала близько 9 годин.
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич узяв на матч із ПСВ 27 футболістів.
Воротарі: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков
Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина
Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Марʼян Швед, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Егіналду
Нагадаємо, поєдинок 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар відбудеться 27 листопада на арені "Філіпс Стадіон" (PSV Stadion) в Ейндговені. Початок о 22:00 за київським часом.