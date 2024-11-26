Стрічка новин

12:30

ПСВ — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 27.11.2024

10:22

Пушич взяв 27 футболістів на матч Ліги чемпіонів із ПСВ

09:00

Ліга чемпіонів. 5 тур. Анонси і прогнози на матчі

08:41

Спортінг Лісабон — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 26.11.2024

08:00

Баварія — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 26.11.2024

07:50

Енріке: Баварія — фаворит будь-якого турніру. Як і ПСЖ, вони прагнуть володіти м'ячем

07:22

Кейн — про 17 місце Баварії в ЛЧ: Ми не звикли йти так низько

00:40

Матч ПСВ — Шахтар розсудить швейцарська бригада арбітрів

22:25

Індзагі: Турнірна таблиця не відображає того, як Лейпциг грав у Лізі чемпіонів

20:48

Луїс Енріке: Моя команда показувала дуже хороший футбол, за винятком зустрічі з Арсеналом