Бош: У Шахтаря дуже якісні футболісти

Наставник нідерландської команди поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Головний тренер ПСВ Петер Бош прокоментував матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Ми повинні перемогти вдома, але це не так просто. Ви не просто виходите на поле та набираєте очки.

У Шахтаря дуже якісні футболісти, і їм дуже не пощастило, що вони програли Арсеналу. Ми повинні бути кращими, ніж у минулі вихідні у чемпіонаті.

У домашніх матчах є щось особливе: ви завжди хочете виграти їх. Ми добре зіграли вдома проти Жирони, але не проти Спортінгу, хоча я думаю, що ми мали перемогти", — наводить слова Боша прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСВ – Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада, о 22:00 за Києвом.