Тренер Янг Бойз: Можу лише привітати Шахтар з перемогою

Наставник швейцарської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер швейцарського Янг ​​Бойз Жоель Маньєн прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:2).

"Ми дуже розчаровані результатом. Ми повели в рахунку, а потім ще один наш важливий захисник Лоріс Беніто отримав травму і ми одразу пропустили.

Ми віддали все, щоб взяти очко, але, на жаль, нам це не вдалося. Я можу лише привітати Шахтар з перемогою", — наводить слова Маньєна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Янг Бойз.