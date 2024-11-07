Тренер Янг Бойз: Можу лише привітати Шахтар з перемогою

Головний тренер швейцарського Янг Бойз Жоель Маньєн прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:2).
"Ми дуже розчаровані результатом. Ми повели в рахунку, а потім ще один наш важливий захисник Лоріс Беніто отримав травму і ми одразу пропустили.
Ми віддали все, щоб взяти очко, але, на жаль, нам це не вдалося. Я можу лише привітати Шахтар з перемогою", — наводить слова Маньєна прес-служба УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Янг Бойз.