Шахтар — Янг Бойз: відео голів та огляд матчу 06.11.2024

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Шахтар приймає Янг Бойз на Арена АуфШальке.
Відкрити рахунок у матчі вдалося саме гостям. Результативним ударом відзначився Кастріот Імері. Номінальні господарі поля ще до завершення першого тайму поєдинку встигли вийти вперед завдяки голам Олександра Зубкова та Георгія Судакова.
Гол Імері, 0:1, 27 хвилина:
Гол Зубкова, 1:1, 31 хвилина:
Гол Судакова, 2:1, 41 хвилина:
Слідкуйте за другої половиною зустрічі Шахтар — Янг Бойз у нашій текстовій онлайн-трансляції.