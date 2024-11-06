Стрічка новин

20:48

Шахтар — Янг Бойз: відео голів та огляд матчу 06.11.2024

20:42

Перший гол Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Відео

18:38

Егіналду, Кевін та Криськів гратимуть із перших хвилин проти Янг Бойз

13:56

Дьокереш: Аморім привів мене до Спортінга та повірив у мене

13:47

Мотта: Знали, що Лілль буде закриватись у захисті

13:24

Бернарду Сілва: Незважаючи на те, що Манчестер Сіті програв три останні матчі, ми все ще перебуваємо на хороших позиціях

13:06

Гвардіола: У футболі потрібно забивати голи

12:44

Хабі Алонсо: Дуже вдячний Енфілду за такий прийом

12:24

Луїс Діас: Перший хет-трик за Ліверпуль та перший хет-трик у моїй кар'єрі загалом

11:51

Шахтар — Янг Бойз: історія протистоянь