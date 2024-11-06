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-
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-
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-
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-
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-
06 листопада
22:00
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-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Перший гол Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Відео

06 листопада 2024

Шахтар - Янг Бойз, Getty Images

Автором першого голу "гірників" у нинішній єврокубковій кампанії став Олександр Зубков.

Наразі відбувається поєдинок четвертого туру основного етапу Ліги Чемпіонів, у якому донецький Шахтар зустрічається зі швейцарським Янг Бойз.

У цьому протистоянні команда Маріно Пушича змогла вперше забити цього єврокубкового сезону — автором першого голу "гірників" став вінгер Олександр Зубков, якому асистував Георгій Судаков.

До цього Шахтар набрав одне очко за нічию з Болоньєю (0:0), після чого поступився Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Янг Бойз.

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