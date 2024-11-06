Перший гол Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Відео

Наразі відбувається поєдинок четвертого туру основного етапу Ліги Чемпіонів, у якому донецький Шахтар зустрічається зі швейцарським Янг Бойз.
У цьому протистоянні команда Маріно Пушича змогла вперше забити цього єврокубкового сезону — автором першого голу "гірників" став вінгер Олександр Зубков, якому асистував Георгій Судаков.
До цього Шахтар набрав одне очко за нічию з Болоньєю (0:0), після чого поступився Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1).
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Янг Бойз.