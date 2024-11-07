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Янг Бойз
-
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-
26 листопада
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-
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-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
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-
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-
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-
27 листопада
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-
27 листопада
22:00
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-
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-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
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Пушич: Перемога над Янг Бойз стала нагородою для всіх

07 листопада 2024

Маріно Пушич, ФК Шахтар

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Янг Бойз.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг ​​Бойз (2:1).

"Я дуже пишаюся своєю командою. Як усі знають, хлопцям доводиться працювати в особливих умовах, і вони чудово справляються. Сьогоднішня перемога стала нагородою для всіх.

Важливо забивати голи у потрібні моменти, і нам це вдалося. Психологічна стійкість моєї команди вражає, зокрема й те, як вони миттєво відреагували на пропущений гол", — наводить слова Пушича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Янг Бойз.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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