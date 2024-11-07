Пушич: Перемога над Янг Бойз стала нагородою для всіх

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Янг Бойз.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг ​​Бойз (2:1).

"Я дуже пишаюся своєю командою. Як усі знають, хлопцям доводиться працювати в особливих умовах, і вони чудово справляються. Сьогоднішня перемога стала нагородою для всіх.

Важливо забивати голи у потрібні моменти, і нам це вдалося. Психологічна стійкість моєї команди вражає, зокрема й те, як вони миттєво відреагували на пропущений гол", — наводить слова Пушича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Янг Бойз.