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Бенфіка з Трубіним не втримала Баварію

07 листопада 2024

Баварія - Бенфіка, Getty Images

Команда Венсана Компані домінувала на полі, але забити змогла лише одного разу.

Мюнхенська Баварія у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів мінімально обіграла Бенфіку з рахунком 1:0.

Команда Венсана Компані домінувала на полі, повністю тримаючи гру під контролем, проте тривалий час забити не могла.

Проте в середині другого тайму, на 67 хвилині Джамал Мусіала скористався передачею Гаррі Кейна і головою вбив м'яч у сітку воріт українського воротаря Анатолія Трубіна.

Зазначимо якісний матч у виконанні Трубіна, який у цьому матчі зробив дев'ять сейвів.

Після чотирьох турів Баварія та Бенфіка набрали по шість очок — по дві перемоги та по дві поразки.

Баварія - Бенфіка 1:0
Гол: Мусіала, 68.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Мін Дже, Упамекано, Девіс — Палінья, Лаймер — Гнабрі (Коман, 72), Мусіала (Мюллер, 90), Олісе (Сане, 56) — Кейн.

Бенфіка: Трубін — Араужу, Отаменді, Сілва, Каррерас — Кекчю (Кабрал, 79), Амдуні (Павлідіс, 46), Еурснес — Саншеш (Ролльгайзер, 86), Каборе (Бесте, 46), Актюркоглу (Ді Марія, 56).

Попередження: Мусіала — Каборе, Кекчю.

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