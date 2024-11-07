Дубль Конате допоміг Зальцбургу розібратися з Феєнордом

"Бики" здобули свої перші залікові бали в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Феєнорд у рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Зальцбург на Стадіоні Де Кейп у Роттердамі.

Гості встигли відкрити рахунок у поєдинку ще до завершення першого тайму завдяки голу Каріма Конате. По перерві він відзначився вдруге. Господарі поля залишилися в меншості ближче до завершення зустрічі, однак швидко скоротили своє відставання — результативний удар на рахунку Аніса Хадж Мусса.

Пізніше Конате міг оформити хет-трик, але схибив з 11-метрової позначки. Підсумковий рахунок на табло встановив Дауда Гіндо.

Феєнорд — Зальцбург 1:3

Голи: Хадж Мусса, 81 — Конате, 45+2, 58, Гіндо, 86

На 85-й хвилині Конате не реалізував пенальті (поперечина)

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Надже, 46), Траунер, Ганцко, Буено — Ін Бом, Іванушец (Зехіл, 90), Тімбер (Смал, 68) — Ньївкоп (Белен, 68), Осман (Хадж Мусса, 46), Пайшан

Зальцбург: Бласвіх — Капальдо (Моргалла, 90), П'янтковські, Байду, Терзич — Кларк, Гурна-Дуат (Гіндо, 81), Діамбу — Доржелес (Єо, 81), Конате (Дагім, 90), Глух

Попередження: Осман — Бласвіх, Капальдо

Вилучення: Надже, 80