Слован Братислава
1
Динамо Загреб
4
05 листопада
19:45
ПСВ
4
Жирона
0
05 листопада
19:45
Селтік
3
РБ Лейпциг
1
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Штурм
0
05 листопада
22:00
Ліверпуль
4
Баєр Леверкузен
0
05 листопада
22:00
Лілль
1
Ювентус
1
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
1
Мілан
3
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
4
Манчестер Сіті
1
05 листопада
22:00
Болонья
0
Монако
1
05 листопада
22:00
Брюгге
1
Астон Вілла
0
06 листопада
19:45
Шахтар
2
Янг Бойз
1
06 листопада
19:45
Інтер
1
Арсенал
0
06 листопада
22:00
Феєнорд
1
РБ Зальцбург
3
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
2
Барселона
5
06 листопада
22:00
ПСЖ
1
Атлетіко
2
06 листопада
22:00
Баварія
1
Бенфіка
0
06 листопада
22:00
Штутгарт
0
Аталанта
2
06 листопада
22:00
Спарта Прага
1
Брест
2
06 листопада
22:00
Слован Братислава
-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Дубль Конате допоміг Зальцбургу розібратися з Феєнордом

07 листопада 2024

Феєнорд - Зальцбург, Getty Images

"Бики" здобули свої перші залікові бали в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Феєнорд у рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Зальцбург на Стадіоні Де Кейп у Роттердамі.

Гості встигли відкрити рахунок у поєдинку ще до завершення першого тайму завдяки голу Каріма Конате. По перерві він відзначився вдруге. Господарі поля залишилися в меншості ближче до завершення зустрічі, однак швидко скоротили своє відставання — результативний удар на рахунку Аніса Хадж Мусса. 

Пізніше Конате міг оформити хет-трик, але схибив з 11-метрової позначки. Підсумковий рахунок на табло встановив Дауда Гіндо.

Феєнорд — Зальцбург 1:3
Голи: Хадж Мусса, 81 — Конате, 45+2, 58, Гіндо, 86

На 85-й хвилині Конате не реалізував пенальті (поперечина)

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Надже, 46), Траунер, Ганцко, Буено — Ін Бом, Іванушец (Зехіл, 90), Тімбер (Смал, 68) — Ньївкоп (Белен, 68), Осман (Хадж Мусса, 46), Пайшан

Зальцбург: Бласвіх — Капальдо (Моргалла, 90), П'янтковські, Байду, Терзич — Кларк, Гурна-Дуат (Гіндо, 81), Діамбу — Доржелес (Єо, 81), Конате (Дагім, 90), Глух

Попередження: Осман — Бласвіх, Капальдо

Вилучення: Надже, 80

команди
   