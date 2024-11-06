Казка продовжується: Брест обіграв Спарту

Для французької команди, яка ще не програвала, це була вже третя перемога.

Французький Брест продовжує дивувати європейську спільноту, обігравши на виїзді празьку Спарту з рахунком 2:1.

Перемогу команді Еріка Руа принесли забиті м'ячі у виконанні Едмілсона Фернандеша, який міг оформити дубль, але другий його гол був зарахований як автогол Каана Кайрінена. Господарі поля відповіли точним ударом Віктора Олатунджі наприкінці зустрічі.

Таким чином, Брест здобув третю перемогу у чотирьох матчах та ще не програвав у нинішній Лізі чемпіонів. Для Спарти це була друга поразка після однієї нічиї та однієї перемоги.

Спарта Прага — Брест 1:2

Голи: Олатунджі, 90+2 - Фернандес, 37, Кайрінен, 80 (аг).

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Коббо — Візнер, Лачі (Сухомел, 85), Кайрінен (Сольбаккен, 85), Рінеш (Саділек, 85) — Пешек (Туці, 78), Олатунджі, Ррахмані (Данек, 64).

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Ле-Мелу — Камара (Маньєтті, 81), Думбія (Салах, 81), Фернандес (Серж Мартен, 81) — Ажорк, Бальде (Перейра Лаже, 74).

Попередження: Рінеш — Ажорк.