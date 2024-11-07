Інтер мінімально обіграв Арсенал

Гол Чалханоглу з пенальті приніс господарям три бали.

В рамках поєдинку 4 туру загального етапу Ліги чемпіонів Інтер приймав на своєму полі Арсенал. Обидві команди до матчу не пропустили жодного м'яча в поточному розіграші й хоті продовжити серію. Мікель Артета залишив в запасі Олександра Зінченко, також відзначимо, що на в заявці опинився Мартін Едегор. У Інтера в запасі — Ніколо Барелла та Генріх Мхітарян.

З перших хвилин Інтер пішов в атаку й міг забити, коли Дензел Думфріс отримав м'яч в межах штрафного й потужно пробив — поперечина врятувала Арсенал. Втім, після цього команди збавили оберти і діяли дещо обережно, тому й не створювали небезпечні моменти. В середині тайму непоганий шанс мав Арсенал - Сака увійшов в чужий штрафний під гострим кутом й пробив низом, але Зоммер був на місці.

Обидві команди здебільшого робили ставку на атаку флангами й один з таких підходів Інтера міг завершитись голом вже ближче до кінця тайму - Гаряче було в штрафному майданчику Арсеналу, але завершальному удару Таремі головою з лінії воротарського забракло влучності. Здавалось, що так тайм й завершиться, але вже в компенсований час Меріно зіграв рукою у своєму штрафному, арбітр призначив пенальті, а Чалханоглу привів покарання в дію. 1:0.

Комбінаційна гра Арсеналу зовсім не вражала, тому команда Мікеля Артети намагалась залучити свою традиційну зброю — стандарти, але Інтер добре виконав домашню роботу й перекривав усі зони. Втім, одного разу Думфрісу доводилось вибивати м'яч з порожнього кута воріт. Також був епізод, коли Гаверц увійшов в чужий штрафний та навісив на дальню стійку — м'яч ледь не завалився за спину Зоммеру, але швейцарець зіграв надійно.

Обидва тренери намагались змінити хід гри замінами, але не можна сказати, що гра оживала. Ближче до кінця матчу Гаверц отримав м'яч біля одинадцятиметрової позначки й пробив — Біссек кинувся під м'яч та врятував свою команду. На останні хвилини матчу з'явився Олександр Зінченко, а Арсенал влаштував фінальний штурм, втім досягти успіху не вдалось.

Інтер — Арсенал 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі (Мхітарян, 62), Чалханоглу (Асллані, 72), Зелінські (Барелла, 61), Дарміан — Мартінес (Тюрам, 62), Таремі (Дімарко, 79)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер (Зінченко, 81) — Гаверц (Едегор, 90), Парті, Меріно (Жезус, 46) — Сака, Троссар (Нванері, 82), Мартінеллі

Попередження: Мартінес, Барелла — Магальяес, Жезус