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-
26 листопада
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Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
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22:00
Спортінг Лісабон
-
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-
26 листопада
22:00
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-
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Брюгге — Астон Вілла 1:0 Відео гола та огляд матчу 06.11.2024

06 листопада 2024

Брюгге - Астон Вілла, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

Астон Вілла в матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів сенсаційно поступилася Брюгге (0:1).

Єдиним голом відзначився Ганс Ванакен, який реалізував найкурйозніший пенальті в історії Ліги чемпіонів.

Для "левів" це була перша поразка після трьох перемог, а для бельгійців друга перемога у чотирьох зустрічах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Астон Вілла у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Брюгге — Астон Вілла 1:0
Гол: Ванакен, 52 (пен).

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Нільсен (Ветлесен, 75), Ванакен, Яшарі — Ольсен (Тальбі, 72), Жутгла Блан (Верман, 89), Цоліс (Меєр, 76).

Астон Вілла: Мартінес — Мінгз (Торрес, 66), Конса, Карлос (Неделькович, 80), Матсен — Камара, Тілеманс — Макгінн (Дуран, 58), Роджерс (Ремзі, 66), Бейлі — Воткінс (Буендія, 80).

Попередження: Нільсен, Ветлесен — Мінгз, Карлос, Камара, Конса.

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