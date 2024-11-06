Брюгге — Астон Вілла 1:0 Відео гола та огляд матчу 06.11.2024

Астон Вілла в матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів сенсаційно поступилася Брюгге (0:1).
Єдиним голом відзначився Ганс Ванакен, який реалізував найкурйозніший пенальті в історії Ліги чемпіонів.
Для "левів" це була перша поразка після трьох перемог, а для бельгійців друга перемога у чотирьох зустрічах.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Астон Вілла у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:
Брюгге — Астон Вілла 1:0
Гол: Ванакен, 52 (пен).
Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Нільсен (Ветлесен, 75), Ванакен, Яшарі — Ольсен (Тальбі, 72), Жутгла Блан (Верман, 89), Цоліс (Меєр, 76).
Астон Вілла: Мартінес — Мінгз (Торрес, 66), Конса, Карлос (Неделькович, 80), Матсен — Камара, Тілеманс — Макгінн (Дуран, 58), Роджерс (Ремзі, 66), Бейлі — Воткінс (Буендія, 80).
Попередження: Нільсен, Ветлесен — Мінгз, Карлос, Камара, Конса.