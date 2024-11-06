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-
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22:00
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-
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-
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Брюгге несподівано обіграв Астон Віллу

06 листопада 2024

Брюгге - Астон Вілла, Getty Images

"Леви" програли третій матч поспіль у всіх турнірах.

Бельгійський Брюгге у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів несподівано обіграв Астон Віллу з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 52 хвилині Ганс Ванакен реалізував пенальті.

Після чотирьох турів у Астон Вілли дев'ять очок і п'яте місце у Лізі чемпіонів, а у Брюгге шість балів та 20 рядок.

Брюгге — Астон Вілла 1:0
Гол: Ванакен, 52 (пен)

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Нільсен (Ветлесен, 75), Ванакен, Яшарі — Ольсен (Тальбі, 72), Жутгла Блан (Верман, 89), Цоліс (Меєр, 76)

Астон Вілла: Мартінес — Мінгз (Торрес, 66), Конса, Карлос (Неделькович, 80), Матсен — Камара, Тілеманс — Макгінн (Дуран, 58), Роджерс (Ремзі, 66), Бейлі — Воткінс (Буендія, 80)

Попередження: Нільсен, Ветлесен — Мінгз, Карлос, Камара, Конса.

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