Астон Вілла отримала найкурйозніший пенальті в історії Ліги чемпіонів

Брюгге у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів обіграв Астон Віллу (1:0).

У цьому матчі результат сам собою сенсаційний, але ще більше вражає те, як гравці Брюгге отримали право на переможний пенальті, який реалізував Ганс Ванакен.

На початку другого тайму воротар бірмінгемців Еміліано Мартінес розіграв удар від воріт і віддав передачу на Тайрона Мінгза, але британець не розібрався в ситуації та взяв м'яч у руки, перемістивши його назад на лінію воротарського майданчика. Суддя негайно вказав на одинадцятиметрову позначку.

