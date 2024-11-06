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-
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-
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-
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-
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-
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Астон Вілла отримала найкурйозніший пенальті в історії Ліги чемпіонів

06 листопада 2024

Тайрон Мінгз та Еміліано Мартінес, Getty Images

Божевільне непорозуміння у матчі головного єврокубкового турніру.

Брюгге у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів обіграв Астон Віллу (1:0).

У цьому матчі результат сам собою сенсаційний, але ще більше вражає те, як гравці Брюгге отримали право на переможний пенальті, який реалізував Ганс Ванакен.

На початку другого тайму воротар бірмінгемців Еміліано Мартінес розіграв удар від воріт і віддав передачу на Тайрона Мінгза, але британець не розібрався в ситуації та взяв м'яч у руки, перемістивши його назад на лінію воротарського майданчика. Суддя негайно вказав на одинадцятиметрову позначку.

Напевно, це був найкурйозніший пенальті в історії Ліги чемпіонів.

Для Астон Вілли це була перша поразка у нинішній єврокубковій кампанії після трьох перемог.

Також додамо, що у паралельному матчі Шахтар здобув першу перемогу у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, обігравши Янг Бойз.

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