Шахтар оголосив заявку на матч з Янг Бойз у Лізі чемпіонів

05 листопада 2024

ФК Шахтар

Гра відбудеться 6 листопада у Гельзенкірхені.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив заявку на матч четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг ​​Бойз.

У заявку команди Маріно Пушича потрапили 27 гравців.

Воротарі: Пузанков, Різник, Твардовський, Фесюн.

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азаров, Вінісіус, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина.

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон, Кевін, Педріньйо, Невертон.

Нападники: Траоре, Егіналду, Сікан

Нагадаємо, матч Шахтар — Янг Бойз відбудеться у середу, 6 листопада, о 19:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стало відомо, хто обслуговуватиме матч між Шахтарем та Янг Бойз.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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