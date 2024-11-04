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0
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0
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22:00
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-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Шахтар — Янг Бойз: де дивитись матч Ліги чемпіонів 06.11.2024

04 листопада 2024

Шахтар — Янг Бойз: де дивитись матч Ліги чемпіонів 06.11.2024

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде швейцарський Янг Бойз.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Де дивитись матч

Усі поєдинки основного етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру — платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний в передплатах "Максимальна" та "Спорт".

Також слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Янг Бойз можна буде на Football.ua.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась Арсеналу (0:1), а до цього програла бергамаській Аталанті (0:3) і зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

З нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.

команди
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