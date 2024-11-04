Шахтар — Янг Бойз: де дивитись матч Ліги чемпіонів 06.11.2024

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде швейцарський Янг Бойз.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Де дивитись матч

Усі поєдинки основного етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру — платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний в передплатах "Максимальна" та "Спорт".

Також слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Янг Бойз можна буде на Football.ua.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась Арсеналу (0:1), а до цього програла бергамаській Аталанті (0:3) і зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

З нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.