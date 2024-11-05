Матч Шахтаря та Янг Бойз розсудить ізраїльський арбітр Грінфельд

Єврокубковий матч пройде у середу, 6 листопада.

Матч четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та швейцарським Янг Бойз обслуговуватиме бригада арбітрів із Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено 43-річного Ореля Грінфельда, якому допомагатимуть Рой Хассан та Ідан Ярконі. Резервним рефері виступить Галь Лейбовіц.

За систему ВАР відповідатиме Тьягу Мартінш із Португалії, а допомагатиме йому нідерландець Роб Діперінк.

Зазначимо, що Грінфельд раніше обслуговував матч між Шахтарем та Реалом (1:1) на груповому етапі ЛЧ у 2022 році. Також він судив матч Зорі проти МЮ (0:1) у Лізі Європи, Ворскли проти Локомотиви Загреб (2:3) у відборі ЛЕ, Динамо проти АЗ (2:0) у кваліфікації ЛЧ.

Крім цього, Грінфельд обслужив два матчі збірної України — проти Кіпру (1:0) та Німеччини (1:2).

Матч Шахтар – Янг Бойз відбудеться завтра, 6 листопада, у Гельзенкірхені на стадоні АуфШальке. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Після трьох турів Шахтар посідає 30 місце в основному етапі Ліги чемпіонів, набравши одне очко. Янг Бойз має нуль очок після трьох турів і нуль забитих м'ячів.