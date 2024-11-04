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5
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1
22 жовтня
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Мілан
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Брюгге
1
22 жовтня
19:45
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2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
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0
Селтік
0
23 жовтня
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Брест
1
Баєр Леверкузен
1
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
0
Інтер
1
23 жовтня
22:00
Бенфіка
1
Феєнорд
3
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
0
Ліверпуль
1
23 жовтня
22:00
Барселона
4
Баварія
1
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
0
Динамо Загреб
2
23 жовтня
22:00
Атлетіко
1
Лілль
3
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
5
Спарта Прага
0
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Шахтар — Янг Бойз: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 06.11.2024

04 листопада 2024

Шахтар — Янг Бойз: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 06.11.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 19:45.

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде швейцарський Янг Бойз.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась Арсеналу (0:1), а до цього програла бергамаській Аталанті (0:3) і зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

Історія протистоянь Шахтаря та Янг Бойз

Янг Бойз — Шахтар 1:2 (контрольний матч у 2010 році)
Янг Бойз - Шахтар 3:4 (контрольний матч у 2012 році)
Шахтар — Янг Бойз 2:0 (кваліфікація ЛЧ-2016/17)
Янг Бойз - Шахтар 3:0 (кваліфікація ЛЧ-2016/17)

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Янг Бойз:

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Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.

команди
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