Шахтар — Янг Бойз: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 06.11.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 19:45.

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде швейцарський Янг Бойз.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась Арсеналу (0:1), а до цього програла бергамаській Аталанті (0:3) і зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

Історія протистоянь Шахтаря та Янг Бойз

Янг Бойз — Шахтар 1:2 (контрольний матч у 2010 році)

Янг Бойз - Шахтар 3:4 (контрольний матч у 2012 році)

Шахтар — Янг Бойз 2:0 (кваліфікація ЛЧ-2016/17)

Янг Бойз - Шахтар 3:0 (кваліфікація ЛЧ-2016/17)

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Янг Бойз:

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Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.