Ліга чемпіонів. 4 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 6 листопада.

Сьогодні, 6 листопада, відбудеться другий ігровий день четвертого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[27] Брюгге — Астон Вілла [5]

Середа, 6 листопада, 19:45. Ян Брейделстадіон, Брюгге. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина)

Брюгге після стартових трьох поєдинків оновленої Ліги чемпіонів має три залікових бали. Вони були здобуті у виїзному матчі проти Штурма (0:1) в другому турі. У першому ж команда Нікі Геєна поступилася вдома дортмундській Боруссії (0:3), тоді як у третьому — на виїзді Мілану (3:1). Отримати бодай одне очко сьогодні було б для бельгійців чималим успіхом.

Минулими вихідними Брюгге гостював у Левена в 13-му турі чемпіонату Бельгії. Мінімальна виїзна звитяга дозволила команді продовжити свою серію без поразок на внутрішній арені (включно з Кубком Бельгії) до шести матчів. Нині підопічні Геєна мають 24 залікових бали, йдучи другими в турнірній таблиці. До лідируючого Генка цілих сім очок.

Астон Вілла дуже вдало повернулася до Ліги чемпіонів. Колектив Унаї Емері має дев'ять очок і тричі поспіль зберіг свої ворота "сухими". У першому турі клуб із Бірмінгема розгромив Янг Бойз на виїзді (0:3), після чого здобув дві домашні перемоги. Спочатку команда впоралася з Баварією (1:0), а потім і з Болоньєю (2:0). Звитяга сьогодні буде значною заявкою на завчасний вихід до плей-оф пізніше.

У десятому турі чемпіонату Англії минулими вихідними Астон Вілла гостювала в Тоттенгема. Саме бірмінгемці забили першими, однак лондонці відповіли на їхній гол своїми чотирма. Після десяти зіграних поєдинків команда Емері йде шостою в турнірній таблиці АПЛ, маючи 18 залікових балів. Незадовго до поразки в Лондоні вона також поступилася вдома Крістал Пелес у Кубку ліги (1:2).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Ветлесен, Яшарі, Ванакен — Сков Ольсен, Цоліс — Нільссон

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс, Роджерс — Макгінн, Ремзі — Воткінс

Не зіграють: Оньєдіка — Барклі

Під питанням: Сейс — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Астон Вілла — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.22, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

прогноз 1:2

[29] Шахтар — Янг Бойз [34]

Середа, 6 листопада, 19:45. Арена АуфШальке, Гельзенкірхен. Головний арбітр — Орель Грінфельд (Ізраїль)

Повний анонс матчу Шахтар — Янг Бойз читайте за посиланням.

[25] Баварія — Бенфіка [16]

Середа, 6 листопада, 22:00. Футбольна Арена, Мюнхен. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія)

Знищивши Динамо (Загреб) в першому турі оновленої Ліги чемпіонів із рахунком 9:2 у Мюнхені, Баварія зазнала двох виїзних поразок. Спершу підопічні Венсана Компані поступилися Астон Віллі (1:0), після чого були розгромлені Барселоною (4:1). Перемога сьогодні є достатньо важливою, адже лише три залікових бали на рахунку є очевидно поганим результатом для мюнхенців.

Минулими вихідними Баварія розібралася вдома з Уніоном (3:0) у рамках дев'ятого туру Бундесліги. Для мюнхенців це був четвертий поспіль матч на внутрішній арені (включно з Кубком Німеччини), в якому вони здобули перемогу, уникнувши пропущених голів і забивши щонайменше три. Підопічні Компані лідирують у чемпіонаті, маючи 23 очки, найкращу атаку (32 голи) та досі не знаючи смаку поразок.

Перші три матчі в Лізі чемпіонів для Бенфіки були скоріше вдалими, ніж ні. На старті лісабонці впоралися з Црвеною Звездою на виїзді (1:2), після чого вразили всіх домашнім розгромом Атлетіко (4:0). Однак, закріпити ці успіхи бодай нічиєю з Феєнордом у Лісабоні не вдалося — підопічні Бруну Лаже зазнали поразки (1:3), тож зараз у них шість очок.

Бенфіка у вольовому стилі минулими вихідними здолала Фаренсе на виїзді (1:2) в десятому турі чемпіонату Португалії. Зараз "орли" мають 22 залікових бали та гру в запасі, що в будь-якому випадку не допоможе їм піднятися вище третьої сходинки турнірної таблиці, де вони перебувають нині. В останніх десяти матчах у всіх турнірах лісабонці здобули дев'ять звитяг, зазнавши лише однієї поразки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Палінья — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн

Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Отаменді, Каррерас — Флорентіну, Аурснес — Ді Марія, Кекчю, Актюркоглу — Павлідіс

Не зіграють: Бої, Іто, Павлович, Станішич — Баррейру, Гувея, Престіанні

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Баварія — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 9.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.50.

прогноз 3:1

[8] Інтер — Арсенал [9]

Середа, 6 листопада, 22:00. Стадіо Сан Сіро, Мілан. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія)

Повний анонс матчу Інтер — Арсенал читайте за посиланням.

[23] ПСЖ — Атлетіко [28]

Середа, 6 листопада, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Головний арбітр — Шимон Марчиняк (Польща)

Повний анонс матчу ПСЖ — Атлетіко читайте за посиланням.

[24] Спарта (Прага) — Брест [7]

Середа, 6 листопада, 22:00. Стадіон Летна, Прага. Головний арбітр — Микола Балакін (Україна)

Після розгрому Зальцбурга в Празі (3:0) та нічийного результату в матчі проти Штутгарта (1:1) на Спарту чекало якщо не найскладніше, то точно одне з таких випробувань. Підопічні Ларса Фріса гостювали в Манчестер Сіті. Сенсації у цьому поєдинку третього туру оновленої ЛЧ не сталося — чеський гранд зазнав нищівної поразки (5:0).

Минулими вихідними Спарта приймала Банік у 14-му турі чемпіонату Чехії. Домашня поразка (1:3) — явно не той результат, на який розраховували в Празі. Після 13 зіграних поєдинків "руді" мають 25 очок і йдуть третіми в турнірній таблиці. В останніх п'яти матчах чемпіонату команда зазнала чотирьох поразок, лише раз здобувши перемогу.

Брест — головне відкриття стартових трьох турів оновленої Ліги чемпіонів. Після перемоги над Штурмом у першому матчі (2:1), колектив Еріка Руа розгромив Зальцбург на виїзді (0:4). Здавалося б, навіть у Франції грізний Баєр має завдати "піратам" дебютної поразки, однак не судилося — нічия 1:1 і французький клуб втримався в топ-8 турнірної таблиці.

У десятому турі чемпіонату Франції Брест минулими вихідними приймав Ніццу. Команда Руа тоді зазнала другої в сезоні домашньої поразки (0:1) в усіх турнірах. Після десяти зіграних поєдинків "пірати" мають 13 залікових балів, відстаючи від топ-5 усього на три очки. Сьогодні ціллю дебютанта ЛЧ буде продовження безпрограшної серії до чотирьох матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спарта (Прага): Віндаль — Вітік, Панак, Серенсен — Візнер, Сольбаккен, Кайрінен, Ринеш — Данек, Олатунджі, Лачі

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Камара, Ле-Мелу, Маньєтті — Дель Кастільйо, Ажорк, Бальде

Не зіграють: Бірманчевич, Гараслін, Краснікі, Пресіадо, Зелени — Локо, Сіма

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Спарта (Прага) — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 3.05. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

прогноз 2:2

[19] Феєнорд — Зальцбург [34]

Середа, 6 листопада, 22:00. Стадіон Феєнорд "Де Кейп", Роттердам. Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва)

Феєнорду вдалося реабілітуватися за розгром від Баєра в Роттердамі (0:4) на старті поточної кампанії турніру. У другому турі підопічні Браяна Пріске "перестріляли" на виїзді Жирону (2:3), тоді як у третьому завдали поразки Бенфіці в Лісабоні (1:3). Відзначити варто гру Ігора Пайшао (три асисти) та вихованця клубу Антоні Міламбо (три голи), який сьогодні йому не допоможе.

Феєнорд минулими вихідними приймав АЗ у рамках 11-го туру Ередивізі. Колектив із Роттердама здобув перемогу з рахунком 3:2. Після 11-ти зіграних поєдинків у команди Пріске 22 залікових бали та друга найкраща в чемпіонаті Нідерландів атака (24 голи). Перемога в сьогоднішньому протистоянні буде значною для майбутніх шансів на вихід клубу до плей-оф.

Зальцбург цілком можна вважати одним із головних розчарувань стартових трьох турів оновленої ЛЧ. Підопічні Пепа Лейндерса не тільки не мають жодного очка, так ще й досі не відкрили лік своїм забитим голам. У Празі "бики" поступилися Спарті (3:0), вдома зазнали ще більшої поразки від Бреста (0:4), після чого, знову в Австрії, програли загребському Динамо (0:2).

Не набагато кращою є ситуація Зальцбурга на внутрішній арені. Минулими вихідними "бики" не зуміли здолати вдома аутсайдера чемпіонату Австрії Грацер АК (0:0) у 12-му турі. Маючи 18 очок і два матчі в запасі команда Лейндерса йде четвертою в турнірній таблиці, від другого Рапіда відстаючи на п'ять залікових балів, тоді як лідируючий Штурм має перевагу у вісім очок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Велленройтер — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Буено — Зеррукі, Хван, Тімбер — Пайшао, Карранса, Іванушец

Зальцбург: Блазвіх — Моргалла, П'янтковські, Байду, Терзич — Капальдо, Байчетич, Бідструп — Дагім, Конате, Глух

Не зіграють: Бейлов, Хіменес, Гартман, Стенгс, Уеда — Дедич, Фернандо, Кавамура, Око, Єо, Шлагер

Під питанням: Лотомба — Гурна-Дуат, К'єргор, Ратков, Байчетич, Бідструп

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

В офіційних матчах команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Феєнорд — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 5.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

прогноз 2:1

[33] Црвена Звезда — Барселона [15]

Середа, 6 листопада, 22:00. Стадіон Райко Мітич, Белград. Головний арбітр — Еспен Ескос (Норвегія)

Црвена Звезда нікого не здивувала своїми результатами на старті нової кампанії ЛЧ. Спочатку белградці поступилися вдома Бенфіці (1:2), після чого були розгромлені Інтером у Мілані (4:0). У минулому турі колектив Владана Мілоєвича гостював у Монако. Там сербський гранд пропустив ще більше голів, програвши з рахунком 5:1.

Як і завжди, невдачі в єврокубкових турнірах ніяк не заважають домінації Црвени Звезди на внутрішній арені. Минулими вихідними белградці розібралися з Войводіною (3:0) в 14-му турі чемпіонату Сербії. Підопічні Мілоєвича йдуть першими в турнірній таблиці, маючи 37 очок і гру в запасі. У команди найкращі атака (43 голи) та захист (8) у сербській Суперлізі.

На невдачу у виїзному поєдинку з Монако (2:1) на старті оновленої Ліги чемпіонів Барселона відповіла двома розгромними перемогами на власному полі. Спочатку "блаугранас" розібралися з Янг Бойз (5:0), а потім завдали поразки Баварії (4:1), колишньому клубу свого головного тренера Ганса-Дітера Фліка. Сьогодні каталонці розраховуватимуть виключно на додаткові три очки.

У дербі Барселони в рамках 12-го туру Ла Ліги підопічні Фліка приймали Еспаньйол. Дубль Дані Ольмо приніс їм бажану домашню звитягу, яка була для "блаугранас" сьомою поспіль у всіх турнірах. Після 12-ти зіграних поєдинків команда має 33 залікових бали, найкращу атаку (40 голів) та лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Црвена Звезда: Ілич — Родич, Джига, Спаїч, Сол — Елшнік, Крунич — Мілсон, Максимович, Сілас — Ндіає

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Лопес, Де Йонг — Ямал, Ольмо, Фаті — Левандовські

Не зіграють: Іванич, Мімович, Олаїнка, Радоньїч — Араухо, Берналь, Крістенсен, Гарсія, тер Штеген, Торрес

Під питанням: Дуарте, Глазер — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Барселона — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Црвени Звезди оцінюється показником 16.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.00.

прогноз 0:4

[22] Штутгарт — Аталанта [20]

Середа, 6 листопада, 22:00. Арена Штутгарт. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія)

Штутгарт доволі очікувано поступився Реалу в Мадриді (3:1) в першому після повернення до ЛЧ поєдинку. Потім "шваби" не зуміли здолати вдома празьку Спарту (1:1), але реабілітувалися за цю невдачу перемогою над Ювентусом у Турині (0:1). Сьогоднішнє ж протистояння може виявитися найцікавішим у всьому четвертому турі.

У дев'ятому турі Бундесліги Штутгарт гостював у Баєра. "Шваби" хоч і не відзначилися голами, але втримали "сухими" свої ворота та поїхали з Леверкузена з одним заліковим балом. Тепер їх у колективу Себастьяна Генесса 13-ть і він іде восьмим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини після дев'яти зіграних матчів.

Аталанта стартувала в ЛЧ трьома "сухими" поєдинками. У Бергамо підопічні Джан П'єро Гасперіні стримали Арсенал (0:0), після чого розібралися в Німеччині з Шахтарем (0:3). Домашній матч проти Селтіка (0:0) варто скоріше вважати невдачею, але одним заліковим балом "нерадзуррі" свою єврокубкову скарбничку все ж поповнили, що теж непогано.

Минулими вихідними Аталанта вкотре склала про себе приємне враження на внутрішній арені. В 11-му турі Серії А команда Гасперіні зуміла не тільки зупинити Наполі на виїзді, але й розгромити його (0:3) за допомогою двох голів Адемоли Лукмана. Після 11-ти зіграних поєдинків "нерадзуррі" мають 22 залікових бали, найкращу атаку (29 голів) та йдуть третіми в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер, Мійо, Фюріх — Туре, Ундав

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Ретегі, Лукман

Не зіграють: Загаду, Кайтель, Раймунд, Левелінг — Скамакка, Скальвіні

Під питанням: Стергіу — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Штутгарт — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.41, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 2.79. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.