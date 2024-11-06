Шахтар — Янг Бойз. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.11.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 6 листопада та розпочнеться о 19:45.

У четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють донецький Шахтар та швейцарський Янг Бойз.

Шахтар — Янг Бойз

Середа, 6 листопада, 19:45, стадіон Фельтінс-Арена, Гельзенкірхен. Арбітр зустрічі — Орель Грінфельд (Ізраїль)

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Стартові три тури цьогорічного розіграшу головного європейського клубного змагання були для команди Маріно Пушича немов підйомом на американські гірки. У будь-якому випадку, через підвищення рівня складності суперників здавалось саме так. Матчі проти італійської Болоньї (0:0), бергамаської Аталанти (0:3) та лондонського Арсеналу (0:1) завершились усього одним здобутим заліковим балом і, як не дивно, у своїй тарілці "гірники" почали відчувати себе лише в останній із цих ігор.

Компанія Favbet вважає, що Шахтар — фаворит зустрічі. На перемогу команди Маріно Пушича дають коефіцієнт 2.06. Нічию оцінили в 3.60, а успіх Янг Бойз — 3.65. Ми ж будемо очікувати на результативний футбол, тож обидві заб’ють за 1.65 — наш вибір.

Тепер "гірникам" доведеться випробувати себе на фоні суперника, який має ту саму проблему, як і команда Маріно Пушича — чемпіон Швейцарії Янг Бойз ще не відзначався у воротах суперників у поточному основному етапі. Але й опоненти в "жовто-чорних" були доволі серйозними — бірмінгемська Астон Вілла (0:3), каталонська Барселона (0:5) та міланський Інтер (0:1). Серед цих матчів колектив Жоеля Маньїна найкраще зарекомендував себе саме в останній грі.

Але в ситуації, коли ми говоримо про домашні матчі Янг Бойз у Берні треба одразу відзначати, що команди грають там на штучному покритті, тож тут усе залежить від того, наскільки вдало вони до нього призвичаються. Інтер, наприклад, ледь не награв на розгром, але виграв за рахунок дуже пізнього гола, тоді як Астон Віллі на старті цей досвід дався значно краще. Шахтарю в цьому плані пощастило — у сусідній Німеччині грають на звичному для нас покритті.

Говорити при цьому про якийсь рівень Янг Бойз складно, бо це одна з команд, які на старті сезону вже встигли змінити головного тренера. До Маньїна працював інший швейцарець — Патрік Рамен, який власне й замінив нинішнього виконуючого обов’язки влітку, а той, у свою чергу, підхопив команду після звільнення Рафаеля Віккі за ходом весняної частини кампанії. Як бачимо, роль у 53-річного Жоеля полягає в порятунку "жовто-чорних" у складний момент.

Минулого сезону цей "порятунок" призвів до чемпіонства, після чого Рамен провалив початок кампанії на внутрішній арені, і хоча й пробився до Ліги чемпіонів за підсумком дуелей проти Галатасараю, звільнили його явно не після 0:8 від Астон Вілли та Барселони, а саме після поразки від Базеля (0:1). Проте цього разу магії не сталось — із Маньїном Янг Бойз уже поступився Інтеру, а також програв Лугано (0:2) та зіграв унічию з Цюрихом минулими вихідними (0:0) на внутрішній арені. Тож чинний чемпіон наразі третій із кінця в турнірній таблиці, яку згодом на початку лютого ще й поділять на дві групи за регламентом.

У цьому плані Шахтарю немає чим похизуватись — те саме третє місце на внутрішній арені станом на зараз, той самий статус чинного чемпіона країни, за рахунок чого й було здобуто перепустку одразу до основного раунду Ліги чемпіонів. Наступного року такого вже не буде, але наразі команді Пушича не час про це думати. Бо треба здобувати результати в єврокубках.

"Гірники" підходять до протистояння, маючи серію без поразок на внутрішній арені тривалістю вісім ігор. Багато це чи мало? Важко сказати, адже кожен новий матч цього сезону дається Шахтарю доволі складно. Той самий "шахтарівський" футбол усе ніяк не вдається віднайти, тож навіть у доволі непоганому Класичному проти київського Динамо нещодавно (1:1) команда Пушича примудрилась утратити очки на останніх хвилинах.

А потім були кубкова зустріч проти Зорі (1:0) та гра в чемпіонаті проти Чорноморця (2:1), які допомогли зменшити логістичне плече через проведення їх на Арені Львів, однак не додали жодної впевненості. Моментів донеччани створювали багато, але голів забивали мало, і якщо врахувати ще й гру проти Колосу (1:0), то одразу стає помітною проблема результативності. Проти подекуди авантюрних швейцарських команд натомість важливо в разі чого забити більше, аніж це з азартом можуть зробити вони. Хоча чи є азарт у цієї команди Маньїна?

Але все ж таки треба прокидатись, бо далі в Шахтаря буде ПСВ (г), Баварія (д), Брест (д) та Боруссія Дортмунд (г), тож очки дуже потрібні. У "жовто-чорних" ситуація з календарем усе ж таки простіша — Аталанта (д), Штутгарт (г), Селтік (г), Црвена Звезда (д).

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Егіналду.

Янг Бойз: фон Балльмоос — Блум, Лаупер, Беніто, Атекаме — Лакоми, Угрінич, — Віржиніус, Імері, Монтейру — Ганвула.

Не зіграють: … — Камара (м’яз), Чайва (гомілкостоп), Конте (коліно), Аджам (м’яз), Янко (м’яз), Пфайффер (коліно), Зукру (стегно).

Тренери кажуть

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

"Що слід зробити, щоб почати забивати та здобувати результат? Відповідь дуже проста: ми маємо створювати багато моментів біля воріт суперника, аби забити один чи два голи, і це змінить ситуацію. Це досить легко сказати, але значно складніше зробити".

Жоель Маньїн, в.о. головного тренера Янг Бойз:

"Шахтар — дуже хороша команда, дуже організована в формації 4-3-3. Їхня сила полягає в тому, що вони добре грають на випередження та атакують через фланги".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались два рази — у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-16/17 обмінявшись домашніми перемогами (по 2:0), після чого швейцарці перемоги в серії пенальті, але до групи не пройшли через розгром від менхенгладбахської Боруссії (1:3 та 1:6).