ПСЖ — Атлетіко. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.11.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Парижі зустрінуться місцевий ПСЖ і мадридський Атлетіко.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛЧ

СЕРЕДА, 6 ЛИСТОПАДА, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПСЖ минулими вихідними проводив домашній матч десятого туру чемпіонату Франції проти Ланса. Очікувано, колектив Луїса Енріке домінував на власному полі, однак гол Усмана Дембеле на початку зустрічі (4') виявився єдиним, хоча парижани з 59-ї хвилини мали чисельну перевагу через вилучення з боку гостей. Після десяти зіграних поєдинків Ліги 1 ПСЖ іде першим у турнірній таблиці, маючи 26 очок. Клуб має найкращу атаку (29 голів) та досі не знає смаку поразок.

У перших трьох турах оновленої Ліги чемпіонів паризькому клубу вдалося набрати лише чотири залікових бали. На старті ПСЖ мінімально здолав Жирону в Парижі (1:0), потім команда Енріке поступилася Арсеналу в Лондоні (2:0), після чого не зуміла вдома впоратися з ПСВ (1:1). Зараз очевидно, що у французького гранда час від часу є чималі проблеми з реалізацією. Кожен із трьох інших представників Ліги 1 (Монако, Брест і Лілль) у ЛЧ нині демонструє вищу ефективність в атаці.

Після поєдинку з Атлетіко на ПСЖ у ході основного етапу чекають зустрічі з Баварією (В), Зальцбургом (В), Манчестер Сіті (Д) та Штутгартом (В).

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 1.70, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90. На гол Бредлі Баркола можна поставити з коефіцієнтом 3.00. Варіант "Перемога ПСЖ в один гол або нічия" оцінюється показником 1.91.

Минулими вихідними Атлетіко приймав Лас-Пальмас у 12-му турі чемпіонату Іспанії. Дебютний гол Джуліано Сімеоне та результативний удар Александера Серлота принесли "матрацникам" бажані три очки. Після 12-ти зіграних матчів колектив Дієго Сімеоне йде третім у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 23 залікових бали та найкращий захист (7 голів). Лише туром раніше мадридці зазнали першої в поточній кампанії чемпіонату поразки (Бетіс — Атлетіко 1:0).

Старт в оновленій Лізі чемпіонів для Атлетіко видався досить невдалим. Так, у першому турі "матрацникам" удалося вирвати домашню перемогу над РБ Лейпциг (2:1), однак потім вони були розгромлені Бенфікою в Лісабоні (4:0). Після цього команда Сімеоне зазнала поразки від Лілля в Мадриді, тричі пропустивши в другому таймі у відповідь на свій гол на початку зустрічі (1:3). Більше мадридців за підсумками трьох турів пропустили лише чотири найгірші команди ЛЧ та загребське Динамо.

Після поєдинку з ПСЖ на Атлетіко в ході основного етапу чекають зустрічі з празькою Спартою (В), братиславським Слованом (Д), Баєром (Д) і Зальцбургом (В).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Кожен гравець має робити свій внесок у команду. Ми повинні досягати своїх цілей, як колектив, не залежачи від одного конкретного гравця. Атлетіко — один із найскладніших можливих суперників".

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко: "У нас є можливість здобути три важливі очки, але на шляху до них стоїть міцний суперник. Мені подобається те, як грає ПСЖ — багато руху та ротацій. Це великий матч як для мене, так і для Луїса".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дембеле, Асенсіо, Баркола

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Ленгле, Рейнілдо — Де Пауль, Коке, Галлагер, Ліно — Грізманн, Альварес

Не зіграють: Кімпембе, Ернандес, Рамуш — Хіменес, Ле Норман, Аспілікуета

Під питанням: ... — Льоренте, Лемар

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

В офіційних матчах команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА