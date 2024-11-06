Інтер — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.11.2024

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Якщо зараз назвати Інтер однією з найсильніших і найкращих команд не лише Італії, а й усієї Європи, то це аж ніяк не сприйматиметься в якості гіперболізації чи перебільшення заради "гучного слівця". Сімоне Індзагі очолив "нерадзуррі" влітку 2021 року, і з того моменту міланський клуб досяг багатьох стрімких успіхів, починаючи грою у фіналі Ліги чемпіонів і закінчуючи виграним Скудетто за підсумками минулого сезону.

І нехай у поточній кампанії більше уваги з боку медіа приділяється Наполі, який з призначенням Антоніо Конте відразу опинився на вершині турнірної таблиці Серії А і перебуває там досі, але це аж ніяк не означає, що статус Інтера як одного із фаворитів і головних претендентів на чемпіонство кимось може ставитися під сумнів. Всього одне очко відставання від неаполітанців, тим більше на даному початковому відрізку сезону, — це ніщо для вельми стабільних "нерадзуррі". Не можна й не відзначити, що підопічні Індзагі й у Лізі чемпіонів себе зараз чудово почувають, лише одного разу втративши очки у цій єврокубковій кампанії через нічию з Манчестер Сіті.

Що стосується лондонського Арсеналу, то підопічні Мікеля Артети останніми тижнями встигли кілька разів розчарувати своїх уболівальників не лише результатами, а й рівнем своєї гри проти Ньюкасл Юнайтед, яка була позбавлена ​​звичної для "канонірів" креативності та мала абсолютно беззубий характер в атакувальній фазі. Так, зокрема через ці нещодавні поразки від Борнмута та Ньюкасла лондонці опинилися в семи очках відставання від нинішнього лідера турнірної таблиці АПЛ, що навіть змусило деяких уболівальників встигнути зробити поспішні висновки та викреслити Арсенал із головних претендентів на чемпіонський титул.

Але, звичайно, зараз й блищько не той відрізок сезону, щоб робити такі гучні заяви, адже прямі конкуренти теж обов'язково втрачатимуть очки – деякі навіть зробили паралельно з Арсеналом цими вихідними. Тим не менш, заперечувати поточні проблеми з рівнем фізичних кондицій "канонірів" неможливо, а тривала відсутність капітана Мартіна Едегора через травму дуже сильно позначилася на креативної складової гри лондонців. У сьогоднішньому ж матчі Арсеналу доведеться справлятися з ще однією серйозною втратою, адже Деклан Райс отримав невелике пошкодження, через яке Артета вирішив перестрахуватися і дати зірковому англійцю повністю відновитися. Враховуючи всі ці фактори, знову очікуємо від "канонірів" більш прагматичного плану на гру, який цього сезону нерідко приносив Арсеналу результати навіть у не найпростіших ситуаціях у матчах із сильним суперниками.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворита цього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Інтера в основний час пропонується коефіцієнт 2,70, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,82. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15. Враховуючи наявні кадрові втрати деяких ключових гравців та наявні проблеми "канонірів" із рівнем кондицій в останньому відрізку матчів, пропонуємо звернути вашу увагу на подію "Індивідуальний тотал Інтер Мілан Більше (0,5)" з коефіцієнтом 1,36. Щодо окремих персоналій, то тут найбільш очевидним виглядає гол Лаутаро Мартінеса за 3,00.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Ми знаємо, що зараз граємо добре, в останніх восьми матчах у нас сім перемог і одна нічия. Ми розуміємо, що на нас чекає завтра, тому що Арсенал входить до числа найкращих команд Європи, але нам доведеться зіграти за своїх уболівальників, тому віримо у свої сили.

Хочемо забрати завтра м'яч під свій контроль, тому що Арсенал максимально небезпечний, якщо надати їм володіння".