Вінісіуса Жуніора визнано найкращим гравцем третього тижня Ліги чемпіонів

Бразилець оформив хет-трик у ворота "джмелів".

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем третього тижня основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У матчі третього туру Реал здійснив камбек проти дортмундської Боруссії із рахунком 5:2. У цьому протистоянні 24-річний бразилець оформив хет-трик.

У боротьбі за нагороду Вінісіус випередив Рафінью (Барселона), Такумі Мінаміно (Монако) та Тіджані Рейндерса (Мілан).

Нинішнього сезону Вінісіус провів 14 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.

Після трьох турів Реал набрав шість очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.