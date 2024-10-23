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-
06 листопада
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Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
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Вінісіус: Повинні грати так від самого початку матчу, інакше Анчелотті колись не витримає

23 жовтня 2024

Вінісіус Жуніор, Getty Images

Форвард Реала прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Мадридський Реал у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв дортмундську Боруссію.

Реал — Боруссія Д 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Вінісіус Жуніор прокоментував емоції від побаченого на полі.
"Ми віримо в себе до кінця. Ми грали вдома, перед нашими вболівальниками, і тому все було можливо.

Коли ми прийшли в роздягальню в перерві, ми всі були дуже тихими і просто слухали тренера. Він сказав нам лише одне, що якщо ми заб'ємо перший гол, то зможемо відігратись.

Нам удалось зробити це знову завдяки вболівальникам і команді, які дійсно віддали всі свої сили. Але ми повинні вдосконалюватись і грати так від самого початку матчу, інакше тренер колись не витримає.

Ми працюємо над тим, щоб грати краще, а тренер завжди знаходить способи полегшити нам цю роботу. У другому таймі ми змінили не тільки розстановку, але й динаміку, і те, як ми грали. Ліга чемпіонів — це турнір Реала, і ми хочемо виграти його знову.

Анчелотті після гри сказав мені, щоб я не зупинявся, і що я завжди можу забивати більше. Мені ще тільки 24, але я вже хочу залишитись тут назавжди і зробити якомога більше для цієї команди, яка дала мені все, із тих пір, як я приїхав до Іспанії.

У El Clasico ми викладатимемось на повну, бо це теж буде матч на домашньому полі перед нашими вболівальниками. Ми будемо боротись за всі трофеї в цьому сезоні, як і завжди.

Мені завжди подобається чути, як вболівальники співають моє ім'я. Це мрія, яка здійснилась, і я люблю забивати для них голи", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє вдома проти італійського Мілана.

Джерело: ФК Реал

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