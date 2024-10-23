Реал із хет-триком Вінісіуса влаштував камбек із розгромом для Боруссії Д

Команда Нурі Шахіна провела відмінний перший тайм, але повністю розвалилась після перерви.

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Реал — Боруссія Д 5:2

Голи: Рюдігер, 60, Вінісіус, 63, 86, 90+3, Васкес, 83 — Мален, 30, Байно-Гіттенс, 34



Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич (Камавінга, 71) — Родріго, Беллінгем (Гюлер, 90), Вінісіус — Мбаппе (Себальйос, 90).



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон (Джан, 76), Зюле, Шлоттербек (Нмеча, 76), Бенсебаїні — Нмеча, Забітцер — Мален, Брандт, Байно-Гіттенс (Антон, 55) — Гірассі.



Попередження: Вінісіус