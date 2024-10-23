Реал — Боруссія Д 5:2 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на власному полі приймав дортмундську Боруссію і здобув видовищну перемогу, відігравшись із рахунку 0:2.

Команда Карло Анчелотті провалила заключну частину першого тайму й горіла станом на початок перерви.

Однак на другу половину повернулась уже геть інша Боруссія й точно інший Реал, і в підсумку за пів години до завершення гри господарі влаштували розгром суперників із хет-триком Вінісіуса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Боруссія Д у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Реал — Боруссія Д 5:2

Голи: Рюдігер, 60, Вінісіус, 63, 86, 90+3, Васкес, 83 — Мален, 30, Байно-Гіттенс, 34

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич (Камавінга, 71) — Родріго, Беллінгем (Гюлер, 90), Вінісіус — Мбаппе (Себальйос, 90).

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон (Джан, 76), Зюле, Шлоттербек (Нмеча, 76), Бенсебаїні — Нмеча, Забітцер — Мален, Брандт, Байно-Гіттенс (Антон, 55) — Гірассі.

Попередження: Вінісіус