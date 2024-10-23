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-
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-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
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-
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-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
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06 листопада
22:00

Анчелотті: Це був найкращий другий тайм у сезоні

23 жовтня 2024

Карло Анчелотті, Getty Images

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з "джмелями".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (5:2).

"Це був найкращий другий тайм у сезоні. Ми зробили більше тиску на Дортмунд, ніж це робили раніше. Вінісіус Жуніор має незвичайний характер. Я думаю, що ми були дуже боязкими в першій половині, ми почали гру зі значно меншою інтенсивністю.

Ми були надто, надто повільними. Ми можемо грати з більшою енергією та можемо ризикувати більше, ніж у першому таймі. Але ми були в низькому блоці і недостатньо добре пресингували. Я знав, що ми є командою зі значно більшою енергією.

У перерві я сказав виправити дрібні деталі. Вигравати дуелі, робити передачі, не помилятися в них, і ось де динаміка гри може змінитися. Ми були швидшими, інтенсивнішими і більш сконцентрованими. Система, за якою ми грали, була не найважливішою. Найважливіше – це ставлення, гравці та їх внесок.

Головне – відразу починати добре, з концентрацією та інтенсивністю, а не чекати, доки ми станемо програємо 0:2! Нам потрібно покращити це, і я цілком упевнений, що ми це зробимо", — наводить слова Анчелотті прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Боруссія Д.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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