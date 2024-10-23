Камарда став наймолодшим італійцем, який зіграв у Лізі чемпіонів

Франческо побив рекорд Мойзе Кіна.

Нападник Мілана Франческо Камарда дебютував у матчах Ліги чемпіонів, вийшовши на заміну у другому таймі третього туру основного етапу проти Брюгге (3:1). На 75 хвилині він замінив Альваро Морату.

Таким чином, Камарда став наймолодшим італійцем, який зіграв у матчі Ліги чемпіонів — на момент гри йому було 16 років та 226 днів.

Раніше рекорд належав Мойзе Кіну, який дебютував у складі Ювентуса у віці 16 років та 268 днів.

Наймолодшим дебютантом в історії Ліги чемпіонів є нападник Юссуфа Мукоко, який зіграв за дортмундську Боруссію у 2020 році у віці 16 років та 18 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Брюгге.