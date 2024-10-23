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-
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-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
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-
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-
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-
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-
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19:45
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-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Камарда став наймолодшим італійцем, який зіграв у Лізі чемпіонів

23 жовтня 2024

Франческо Камарда, Getty Images

Франческо побив рекорд Мойзе Кіна.

Нападник Мілана Франческо Камарда дебютував у матчах Ліги чемпіонів, вийшовши на заміну у другому таймі третього туру основного етапу проти Брюгге (3:1). На 75 хвилині він замінив Альваро Морату.

Таким чином, Камарда став наймолодшим італійцем, який зіграв у матчі Ліги чемпіонів — на момент гри йому було 16 років та 226 днів.

Раніше рекорд належав Мойзе Кіну, який дебютував у складі Ювентуса у віці 16 років та 268 днів.

Наймолодшим дебютантом в історії Ліги чемпіонів є нападник Юссуфа Мукоко, який зіграв за дортмундську Боруссію у 2020 році у віці 16 років та 18 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Брюгге.

Джерело: Opta

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