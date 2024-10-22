Фонсека — про перемогу над Брюгге: Ми провели гру без інтенсивності

Тренер дав свій коментар.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Брюгге в третьому турі загального етапу ЛЧ,

"Ми провели гру без інтенсивності, надто повільно рухалися та пересувалися м'яч, ми не зовсім розуміли, що робити проти команди, яка добре грала у захисті низьким блоком.

Коли вийшли Окафор і Чуквуезе, гра змінилася, вони внесли більше енергії, команда заграла інтенсивніше. Після другого голу ми вже діяли дуже добре.

Ми маємо грати краще. Я думаю, що ми не були агресивними до другого голу. Після цього так, але ми маємо бути більш агресивною командою", — сказав Фонсека.

Нагадаємо, Мілан переміг Брюгге 3:1.