Мілан із дублем Рейндерса здолав Брюгге

Команда Паулу Фонсеки використала можливість набрати три очки в божевільному календарі на старті турніру.

Минулими вихідними ми повертались до перебігу справ у клубному футболі на тлі завершення жовтневої перерви на міжнародні матчі, а вже посеред звітного тижня настала черга говорити й про єврокубкові змагання. Новий формат Ліги чемпіонів УЄФА набирає обертів, і якщо ще рік тому приблизно в цей час тривав би вже екватор групового етапу, то наразі ж ми підійшли всього лишень до третього туру основного етапу.

Але вже команди встиг як потішити, так і, деякі з них, ні своїх палких уболівальників. У італійського Мілана, наприклад, був дуже важкий старт із матчами проти англійського Ліверпуля (1:3) та леверкузенського Баєра (0:1), тож приїзд на Сан Сіро бельгійського Брюгге місцеві фанати зустрічали неначе період відлиги. Але не варто було квапитись — команда Нікі Гаєна, на відміну від "россонері", уже встигла відкрити лік власним перемогам, здолавши австрійський Штурм (1:0), але до цього без шансів поступившись дортмундській Боруссії (0:3).

Початок цього матчу фанати Мілана залюбки б хотіли пустити позаочі, бо дивовижним чином та стараннями Майка Меньяна команда Паулу Фонсеки не пропустила бодай із одного з п’яти моментів у суперників, на створення яких і десяти хвилин не було витрачено. Навіть у поперечину було зафіксовано влучання за підсумком дальнього удару Ордоньєса, тож господарі поля дійсно, що горіли. Але не так, як просив їх про це тренер напередодні гри.

Однак Брюгге занадто рано почав вважати, що якщо суперники розсипаються на старті зустрічі, то вони будуть робити те саме впродовж усього матчу. Мілан витримав важкі хвилині, і ось, уже команда Фонсеки сама атакує позиційно й тривалий час не виходить із чужої половини поля. Навіть гол удалось господарям забити, але знову ж таки — не без везіння, бо на 34 хвилині більш упевнено міг зіграти захист гостей на ближній стійці, куди закрутив свою подачу кутового з лівого флангу Пулішич, а всі раптово вирішили пропустити м’яч у дальній кут.

Результат першого тайму, м’яко кажучи, не випливав із того, що ми бачили на старті, але був таким, яким би його хотів бачити Мілан. Ба більше — на 36 хвилині Оньєдіки наступив на ногу Рейндерса, який грав проти нього в підкаті в центрі поля, і для арбітрів то був привід, після перегляду VAR, відзначити півзахисника Брюгге прямою червоною карткою. Що робити з таким фінішем тайму, Гаєн навряд чи знав під час відходу до роздягалень.

Але тренер Брюгге таки знайшов вихід — зробив подвійну заміну з появою на полі Саббе та Ветлесена й ті миттєво дали результат. Уже на 51 хвилині рахунок було зрівняно, коли штрафним Мілана з лівого флангу на правий прокотився простріл Цоліса крізь ноги останнього з переліку "свіжих" гравців точно під удар першому. У тому епізоді явно не дограв ситуацію в захисті Леау, тож рішення про його заміну від Фонсеки не забарилось.

І міг скільки завгодно Рафа вдавати радість, коли вже через хвилину його флангом пронісся Окафор і прострілив у центр штрафного під завершення Рейндерса. Нідерландцю, до речі, узагалі цього вечору щастило з цим вільним простором у чужих володіннях, бо й другий м’яч на свій рахунок він записав, коли на протилежному боці поля сольний ривок оформив Чуквезе. Стримувати цей натиск у Брюгге просто не було можливостей.

А далі вже почалась лірична частина протистояння з реальним замахом на рекорд, бо Франческо Камарда з’явився на заміну й на 88 хвилині ми могли побачити новий гол за авторством наймолодшого гравця Ліги чемпіонів, але удар головою з подачі Рейндерса з лівого флангу відбувався з офсайду, тож залишимо цей момент до кращих часів. А вони в команди Фонсеки попереду ох, які непрості.

У наступному турі італійський Мілан гостюватиме в мадридського Реала, а бельгійський Брюгге прийматиме бірмінгемську Астон Віллу.— Брюгге 3:1Пулішич, 34, Рейндерс, 61, 71 — Саббе, 51Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана (Муса, 75), Лофтус-Чік (Чуквезе, 60) — Пулішич, Рейндерс, Леау (Окафор, 60) — Мората (Камарда, 75).Міньйоле — Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Саббе, 46) — Тальбі (Ветлесен, 46), Ванакен, Оньєдіка, Яшарі (Нільсен, 83), Де Кейпер — Жутгла (Скураш, 70), Цоліс (Сков Ольсен, 70).Попередження: Мората, Леау, Габбія, Камарда — Сейс, Яшарі, Скураш