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-
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Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
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-
05 листопада
22:00
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-
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19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
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Мілан — Брюгге 3:1 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

23 жовтня 2024

Мілан - Брюгге, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

Мілан у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів впевнено обіграв Брюгге (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Пулішича, який забив після виконання кутового.

Потім на старті другого тайму Саббе зрівняв цифри на табло, проте головним героєм "россонері" став Рейндерс, який оформив дубль, забивши два м'ячі за десять хвилин.

Також додамо, що з 40 хвилини гості грали у меншості після вилучення Оньєдіки, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Брюгге у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Мілан — Брюгге 3:1
Голи: Пулішич, 34, Рейндерс, 61, 71 — Саббе, 51.

Мілан: Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана (Муса, 75), Лофтус-Чік (Чуквезе, 60) — Пулішич, Рейндерс, Леау (Окафор, 60) — Мората (Камарда, 75).

Брюгге: Міньйоле — Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Саббе, 46) — Тальбі (Ветлесен, 46), Ванакен, Оньєдіка, Яшарі (Нільсен, 83), Де Кейпер — Жутгла (Скураш, 70), Цоліс (Сков Ольсен, 70).

Попередження: Мората, Леау, Габбія, Камарда — Сейс, Яшарі, Скураш.

На 40 хвилині був вилучений Рафаель Оньєдіка (Брюгге) (грубе порушення).

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