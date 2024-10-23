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-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
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ПСЖ та ПСВ поділили очки в Парижі

23 жовтня 2024

ПСЖ та ПСВ поділили очки в Парижі

Результат матчу 3-го туру загального етапу ЛЧ.

У 3-му турі Ліги чемпіонів на Парк де Пренс ПСЖ приймав ПСВ, який у чемпіонаті Нідерландів йде чемпіонським графіком.

Господарі отримали гол в середині першого тайму, автором якого став Ланг. Втім, Хакімі після перерви виправив ситуацію.

ПСЖ в компенсований час міг вирвати перемогу, але після перегляду ВАР арбітр не призначив пенальті, а згодом констатував нічию — 1:1.

Після трьох турів ПСЖ 17-й, ПСВ — 27-й.

ПСЖ — ПСВ 1:1
Голи: Хакімі, 55 -  Ланг, 34

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері (Маюлю, 81), Невеш, Руїс (Феррейра, 59) — Дембеле (Дуе, 81), Лі Кан Ін (Асенсіо, 68), Баркола (Коло Муані, 81)

ПСВ: Бенітес — Мауро Жуніор, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тіл, Тілльман, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг (Дріуш, 65)

Попередження: Мендеш — Жуніор, Дамс, Ледезма, Бабаді, Йонг, Беніте

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