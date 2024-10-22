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-
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-
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-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
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Жирона без Циганкова перемогла Слован

22 жовтня 2024

Жирона без Циганкова перемогла Слован

Іспанці здобули першу перемогу в ЛЧ.

В третьому турі загального етапу Ліги чемпіонів зустрічались невдахи попередніх матчів — Жирона приймала Слован.

У відсутності Віктора Циганкова Жирона зуміла здобути дебютну перемогу в головному єврокубку. В першому таймі відзначився Гутьєррес, а у другій половині зустрічі його старання закріпив Хуанпе — 2:0.

Жирона підіймається у зону матчів 1/16 фіналу. Слован продовжує боротьбу у підвалі турнірної таблиці.

Жирона — Слован Братислава 2:0
Голи: Гутьєррес, 42, Хуанпе, 73

Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Мігель Гутьєррес — Мартін (Міовські, 24)ес, Еррера, Іван Мартін (Міовські, 24) — ван де Бек (Лопес, 83), Данжума — Стуані

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Віммер — Блекмен, Ігнатенко (Марчеллі, 78), Саввідіс, Зуберу — Барсегян, Толич (Шеке, 85) — Стрелец

Попередження: Франсес — Толич, Ігнатенко, Барсегян

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