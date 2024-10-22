Жирона без Циганкова перемогла Слован

В третьому турі загального етапу Ліги чемпіонів зустрічались невдахи попередніх матчів — Жирона приймала Слован.
У відсутності Віктора Циганкова Жирона зуміла здобути дебютну перемогу в головному єврокубку. В першому таймі відзначився Гутьєррес, а у другій половині зустрічі його старання закріпив Хуанпе — 2:0.
Жирона підіймається у зону матчів 1/16 фіналу. Слован продовжує боротьбу у підвалі турнірної таблиці.
Жирона — Слован Братислава 2:0
Голи: Гутьєррес, 42, Хуанпе, 73
Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Мігель Гутьєррес — Мартін (Міовські, 24)ес, Еррера, Іван Мартін (Міовські, 24) — ван де Бек (Лопес, 83), Данжума — Стуані
Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Віммер — Блекмен, Ігнатенко (Марчеллі, 78), Саввідіс, Зуберу — Барсегян, Толич (Шеке, 85) — Стрелец
Попередження: Франсес — Толич, Ігнатенко, Барсегян