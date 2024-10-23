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Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
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-
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-
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Штутгарт у Турині вирвав перемогу в Ювентуса

23 жовтня 2024

Ювентус - Штутгарт, Getty Images

Німецький клуб шокував підопічних Тіаго Мотти

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів Ювентус приймав Штурм. Туринська команда в компенсований час пропустила гол і зазнала поразки на своєму полі. 

Зазначимо, що на 84-й хвилині гри вилучення заробив Даніло. 

Ювентус — Штутгарт 0:1
Гол: Туре, 90+2

Ювентус: Перін — Савона (Камб'язо, 55), Калулу, да Сілва, Кабаль — Фаджолі — Консейсан (Локателлі, 55), Маккенні (Веа, 55), Луїс, Їлдиз — Влахович (Аджич, 68)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Левелінг — Демірович (Туре, 62)

Попередження: да Сілва — Демірович, Руо

Вилучення: да Сілва, 84.

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