Штутгарт у Турині вирвав перемогу в Ювентуса

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів Ювентус приймав Штурм. Туринська команда в компенсований час пропустила гол і зазнала поразки на своєму полі.
Зазначимо, що на 84-й хвилині гри вилучення заробив Даніло.
Ювентус — Штутгарт 0:1
Гол: Туре, 90+2
Ювентус: Перін — Савона (Камб'язо, 55), Калулу, да Сілва, Кабаль — Фаджолі — Консейсан (Локателлі, 55), Маккенні (Веа, 55), Луїс, Їлдиз — Влахович (Аджич, 68)
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Левелінг — Демірович (Туре, 62)
Попередження: да Сілва — Демірович, Руо
Вилучення: да Сілва, 84.