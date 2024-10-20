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-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
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-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
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-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Стала відома заявка Шахтаря на матч проти Арсеналу

20 жовтня 2024

Маріно Пушич, ФК Шахтар

"Гірники" взяли в Лондон 28 футболістів.

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич визначився із заявкою на матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До неї увійшло 28 футболістів:

Голкіпери: Пузанков, Різник, Твардовський, Фесюн.

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина.

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.

Нападники: Траоре, Егіналду, Сікан.

Зазначимо, що Шахтар має в активі 1 очко після двох турів ЛЧ, а "каноніри" набрали 4 бали.

Нагадаємо, що матч Арсенал — Шахтар відбудеться в Лондоні на стадіоні Емірейтс 22 жовтня о 22:00 за київським часом. 

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