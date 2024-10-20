Стала відома заявка Шахтаря на матч проти Арсеналу

"Гірники" взяли в Лондон 28 футболістів.

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич визначився із заявкою на матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До неї увійшло 28 футболістів:

Голкіпери: Пузанков, Різник, Твардовський, Фесюн.

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина.

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.

Нападники: Траоре, Егіналду, Сікан.

Зазначимо, що Шахтар має в активі 1 очко після двох турів ЛЧ, а "каноніри" набрали 4 бали.

Нагадаємо, що матч Арсенал — Шахтар відбудеться в Лондоні на стадіоні Емірейтс 22 жовтня о 22:00 за київським часом.