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-
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-
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22:00
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Левандовські повторив досягнення Роналду в Лізі чемпіонів

02 жовтня 2024

Роберт Левандовські, Getty Images

Лише двом гравцям підкорилося це досягнення у головному єврокубковому турнірі.

Вчора, 1 жовтня, Барселона на своєму полі розгромила Янг Бойз (5:0) у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські.

Завдяки цьому 36-річний поляк повторив досягнення Кріштіану Роналду в головному єврокубку, став другим гравцем в історії, хто зміг забити десять і більше м'ячів за три різні команди.

Раніше Левандовські зробив це у складі Баварії (68) та дортмундської Борусії (17). Роналду — у складі Манчестер Юнайтед, Ювентуса та Реала.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Янг Бойз.

Джерело: The Athletic

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