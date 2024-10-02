Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Рафінья Діас: Із Фліком ви повинні бігати весь час, незалежно від результату

02 жовтня 2024

Рафінья Діас, Getty Images

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Янг Бойз.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона на власному полі розгромила швейцарський Янг Бойз (5:0).

Після завершення гри нападник "блаугранас" Рафінья Діас прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що після поразки від Монако треба буде швидко реагувати. Потім ми також програли в Ла Лізі Осасуні, і це була ще одна причина для нашої швидкої реакції.

Грати з нашими вболівальниками та їхньою підтримкою набагато легше. Я радий, що ми здобули яскраву перемогу.

Зараз ми постійно пресингуємо попереду, і це вдається нам дуже добре. Я думаю, що фізично ми всі дуже добре почуваємось на полі, навіть ті, хто виходить на заміну вже поперерві.

Мій менталітет залишився таким самим, як і два роки тому. Що змінилось, так це позиція, на якій я граю на полі. Раніше я більше грав на правому і лівому флангах, тоді як зараз — ближче до центру. Але насправді змінилася лише позиція, бажання грати добре було завжди.

Із Фліком ви повинні бігати весь час, незалежно від результату. Найголовніше — віддати все заради для команди", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти мюнхенської Баварії.

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

команди
статті на тему:
Барселона — Янг Бойз, Getty Images 01 жовтня 2024 Барселона з дублем Левандовські не помітила Янг Бойз
   