Рафінья Діас: Із Фліком ви повинні бігати весь час, незалежно від результату

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Янг Бойз.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона на власному полі розгромила швейцарський Янг Бойз (5:0).

Після завершення гри нападник "блаугранас" Рафінья Діас прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що після поразки від Монако треба буде швидко реагувати. Потім ми також програли в Ла Лізі Осасуні, і це була ще одна причина для нашої швидкої реакції.

Грати з нашими вболівальниками та їхньою підтримкою набагато легше. Я радий, що ми здобули яскраву перемогу.

Зараз ми постійно пресингуємо попереду, і це вдається нам дуже добре. Я думаю, що фізично ми всі дуже добре почуваємось на полі, навіть ті, хто виходить на заміну вже поперерві.

Мій менталітет залишився таким самим, як і два роки тому. Що змінилось, так це позиція, на якій я граю на полі. Раніше я більше грав на правому і лівому флангах, тоді як зараз — ближче до центру. Але насправді змінилася лише позиція, бажання грати добре було завжди.

Із Фліком ви повинні бігати весь час, незалежно від результату. Найголовніше — віддати все заради для команди", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти мюнхенської Баварії.