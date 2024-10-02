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Барселона — Янг Бойз 5:0 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

02 жовтня 2024

Барселона — Янг Бойз, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона на власному полі приймав швейцарський Янг Бойз та перемогла з розгромним рахунком 5:0.

Цей матч не викликав у команди Ганса-Дітера Фліка жодних труднощів. Тричі "блаугранас" забили до перерви та ще два голи глядачі побачили в другому таймі, на що "жовто-чорні" відповіді так і не знайшли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Янг Бойз у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Барселона — Янг Бойз 5:0
Голи: Левандовські, 8, 51, Рафінья, 34, І. Мартінес, 37, Камара, 81 (авт.)

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі (Форт, 63), І. Мартінес (Куенка, 84), Бальде — Педрі (Фаті, 63), Рафінья, Касадо, — Ямал (де Йонг, 75), Левандовські (Віктор, 75), Торрес.

Янг Бойз: Келлер — Блум (Атекаме, 57), Камара, Зукру, Аджам — Лаупер — Монтейру, Угринич (Ніассе, 58), Імері (Лакоми, 82), Коллі (Віржинью, 73) — Іттен (Ганвула, 73).

Попередження: Коллі, Угринич

Джерело: MEGOGO

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