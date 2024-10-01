Барселона з дублем Левандовські не помітила Янг Бойз

Команда Ганса-Дітера Фліка й за поразку в першому турі виправилась, і різницю м'ячів виправила.

Геть не кожному колективу-учаснику Ліги чемпіонів УЄФА через зрозумілі причини вдалось успішно розпочати свою участь у оновленому форматі головного клубного турніру Старого Світу. Наприклад, каталонська Барселона програла гостьовий матч проти французького Монако (1:2), тож перед домашнім протистоянням проти швейцарського Янг Бойз мала вже не такі потужні позиції.

Утім, і того, що було в розпорядженні команди Ганса-Дітера Фліка, а особливо в кадровому плані, вистачило для того, аби протистояти чемпіону Швейцарії, який також поступився в першому турі, але вже на власному полі бірмінгемський Астон Віллі (0:3).

Не пошкодували захист підопічних Патріка Рамена й на Монжуїку. Перевага господарів поля не викликала сумнівів ані на мить упродовж усього матчу й уже на восьмій хвилині рахунок було відкрито. Це Левандовські на дальній стійці замкнув простріл від Рафіньї правого флангу штрафного в порожні ворота.

Темп зустрічі на той момент уже був сталим — якщо Барса хотіла, вона набирала оберти в атаці й ставало гостро біля володінь швейцарського колективу, тоді як у решті ситуацій панував штиль. Лише поодинокі контратаки виходило довести до штрафного Пеньї "жовто-чорним", але якісних ударів на завершення ми так і не побачили, тож перевага "блаугранас" була непохитною.

Та й куди їй почати "хитатись", якщо на 34 та 37 хвилинах чергові м’ячі своєї команди оформили Рафінья та Мартінес відповідно, передвісниками ударів від яких ставали стандарти на правому краю атаки господарів поля. Як наслідок, знервований від безсилля Янг Бойз просто розчинився на полі ще до перерви й ні на які інтриги в цій дуелі вже не претендував.

А отже другий тайм став простою формальністю, а тут ще й на 51 хвилині Іньїго додав на свій рахунок гольовий пас головою на Левандовські, скинувши навіс кутового з правого флангу від Рафіньї, якому давали рівно стільки вільного простору в цій грі, щоб той міг не помічати своїх суперників.

Посеред другого тайму, до речі, стався ледь не унікальний момент — атакував Янг Бойз і зусиллями Коллі з правого флангу штрафного м’яч було спрямовано навіть у поперечину воріт Пеньї, а Касадо потім не дав добити відскок у порожні Аджаму. Екзотика, але не більше того. На 81 хвилині захисник гостей Камара самостійно поставив крапку в цій дуелі, перевівши в дальній кут власних воріт простріл Бальде з лівого флангу. Тож вийшов розгром.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме мюнхенську Баварію, а швейцарський Янг Бойз проведе домашній матч проти міланського Інтера.— Янг Бойз 5:0Левандовські, 8, 51, Рафінья, 34, І. Мартінес, 37, Камара, 81Пенья — Кунде, Кубарсі (Форт, 63), І. Мартінес (Куенка, 84), Бальде — Педрі (Фаті, 63), Рафінья, Касадо, — Ямал (де Йонг, 75), Левандовські (Віктор, 75), Торрес.Келлер — Блум (Атекаме, 57), Камара, Зукру, Аджам — Лаупер — Монтейру, Угринич (Ніассе, 58), Імері (Лакоми, 82), Коллі (Віржинью, 73) — Іттен (Ганвула, 73).Попередження: Коллі, Угринич