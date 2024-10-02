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-
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-
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Флік: Завжди добре мати хорошу різницю м'ячів

02 жовтня 2024

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Янг Бойз.

Каталонська Барселона в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розгромила швейцарський Янг Бойз (5:0).

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Ми повинні починати матчі трохи більш інтенсивно, бути більш динамічною командою. Але з кожною наступною хвилиною сьогодні ми ставали все краще.

Ніхто не знає, як складеться ця нова Ліга чемпіонів, але завжди добре мати хорошу різницю м'ячів.

Рафінья? Він зіграв дуже добре, але ми не можемо говорити лише про одного гравця. Важливо грати як команда. Рафінья може грати добре лише тоді, коли це роблять його товариші по команді.

Ми хотіли дати відпочити Педрі й не були впевнені, що зможемо випустити Френкі де Йонга на поле раніше. Тому Ансу Фаті вийшов у центр нападу спершу.

Зараз наші гравці заслуговують на два дні відпочинку, які вони отримають починаючи від завтра, а потім будемо готуватись до матчу чемпіонату", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти мюнхенської Баварії.

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

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